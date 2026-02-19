30 χρόνια Μαζί για το Παιδί: Κάθε 1 ευρώ δωρεάς αποδίδει 7,7 ευρώ κοινωνικής αξίας
30 χρόνια Μαζί για το Παιδί: Κάθε 1 ευρώ δωρεάς αποδίδει 7,7 ευρώ κοινωνικής αξίας

Πάνω από 460.000 παιδιά έχουν στηριχθεί στις τρεις δεκαετίες δράσης του Οργανισμού Μαζί για το Παιδί

Περισσότερα από 460.000 παιδιά και τις οικογένειές τους έχει στηρίξει σε τρεις δεκαετίες δράσης το «Μαζί για το Παιδί», παρουσιάζοντας παράλληλα μετρήσιμα στοιχεία για τον κοινωνικό του αντίκτυπο.

Σύμφωνα με έρευνα Κοινωνικής Απόδοσης Επένδυσης (SROI) για τη διετία 2024-2025, για κάθε 1 ευρώ που επενδύθηκε στις δράσεις και τα προγράμματά του, παρήχθη κοινωνικό αποτέλεσμα με αποδεδειγμένη οικονομική αξία 7,7 ευρώ.

Το εύρημα, όπως επισημαίνεται, αναδεικνύει τη δυναμική των δωρεών και των συνεργασιών, καθώς και τη μετατροπή των πόρων σε μετρήσιμα κοινωνικά αποτελέσματα.

