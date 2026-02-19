Αύξηση μαθητών με αναπηρία κατά 39% σε 4 χρόνια – Ελλείψεις σε Παράλληλη Στήριξη και τμήματα Ένταξης
Αύξηση μαθητών με αναπηρία κατά 39% σε 4 χρόνια – Ελλείψεις σε Παράλληλη Στήριξη και τμήματα Ένταξης
Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ., ανέρχονται σε 144.861 οι εκτιμώμενες εγγραφές το 2024-25, την ώρα που αυξάνονται οι ανάγκες υποστήριξης αλλά καταγράφονται ελλείψεις σε Τμήματα Ένταξης και Παράλληλη Στήριξη
Το Παρατηρητήριο Θεμάτων Αναπηρίας της Ε.Σ.Α.μεΑ., εκτιμά πως το σχολικό έτος 2024-25, οι μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, με ή χωρίς γνωμάτευση, που φοίτησαν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια γενική και ειδική εκπαίδευση, ανήλθαν σε 144.861 μαθητές, αποτελώντας το 10% του μαθητικού πληθυσμού της χώρας. Μεταξύ 2020/21 – 2024/5, καταγράφεται μεγάλη αύξηση κατά 39% του εκτιμώμενου πληθυσμού των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παρότι το ίδιο διάστημα ο συνολικός μαθητικός πληθυσμός μειώνεται σταθερά.
Σε διάστημα 4 ετών, oι μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά σχολεία αυξάνονται κατά 40%, ενώ ο μαθητικός πληθυσμός σε ΣΜΕΑΕ (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) σημειώνει αύξηση κατά 20%. Το 40% των μαθητών με αναπηρία ή/και ΕΕΑ που φοιτούν σε γενικά σχολεία, υποστηρίζονται μόνο από τον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης. Δεν λαμβάνουν εξειδικευμένη υποστήριξη το 65% στη δευτεροβάθμια και το 14,5% στην πρωτοβάθμια.
Μεταξύ των ετών 2023/24 και 2024/25 οι μαθητές που φοιτούν σε Τμήματα Ένταξης αυξάνονται σημαντικά, με επιπλέον 3.194 μαθητές να έχουν ενταχθεί σε αυτά, την ώρα που τα Τμήματα Ένταξης μειώθηκαν κατά 6.5%
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σε διάστημα 4 ετών, oι μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά σχολεία αυξάνονται κατά 40%, ενώ ο μαθητικός πληθυσμός σε ΣΜΕΑΕ (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης) σημειώνει αύξηση κατά 20%. Το 40% των μαθητών με αναπηρία ή/και ΕΕΑ που φοιτούν σε γενικά σχολεία, υποστηρίζονται μόνο από τον εκπαιδευτικό της γενικής τάξης. Δεν λαμβάνουν εξειδικευμένη υποστήριξη το 65% στη δευτεροβάθμια και το 14,5% στην πρωτοβάθμια.
Μεταξύ των ετών 2023/24 και 2024/25 οι μαθητές που φοιτούν σε Τμήματα Ένταξης αυξάνονται σημαντικά, με επιπλέον 3.194 μαθητές να έχουν ενταχθεί σε αυτά, την ώρα που τα Τμήματα Ένταξης μειώθηκαν κατά 6.5%
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα