Αύξηση μαθητών με αναπηρία κατά 39% σε 4 χρόνια – Ελλείψεις σε Παράλληλη Στήριξη και τμήματα Ένταξης

Τοεκτιμά πως το σχολικό έτος 2024-25,που φοίτησαν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια γενική και ειδική εκπαίδευση,. Μεταξύ 2020/21 – 2024/5,, παρότι το ίδιο διάστημα ο συνολικός μαθητικός πληθυσμός μειώνεται σταθερά.Σε διάστημα 4 ετών, oι μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα γενικά σχολεία, ενώ ο μαθητικός πληθυσμός σε ΣΜΕΑΕ (Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης). Το 40% των μαθητών με αναπηρία ή/και ΕΕΑ που φοιτούν σε γενικά σχολεία,Δεν λαμβάνουν εξειδικευμένη υποστήριξη το 65% στη δευτεροβάθμια και το 14,5% στην πρωτοβάθμια.Μεταξύ των ετών 2023/24 και 2024/25 οι μαθητές που φοιτούν σε Τμήματα Ένταξης αυξάνονται σημαντικά,την ώρα που τα Τμήματα Ένταξης μειώθηκαν κατά 6.5%