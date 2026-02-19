E-θρόμβωση: Θρομβοεμβολική νόσος και χρήση υπολογιστών – Ο αόρατος κίνδυνος από την πολύωρη ακινησία
E-θρόμβωση: Θρομβοεμβολική νόσος και χρήση υπολογιστών – Ο αόρατος κίνδυνος από την πολύωρη ακινησία
Το φαινόμενο της «e-θρόμβωσης» δηλαδή της εν τω βάθει φλεβικής θρόμβωσης που σχετίζεται με πολύωρη ακινησία και καθιστική ζωή λόγω χρήσης υπολογιστή εξηγεί ο κ.Νίκος Παρασκευάς, Αγγειοχειρουργός, Διευθυντής στη Β’ Αγγειοχειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ και Υπεύθυνος Ιατρείου Αγγειακών Δυσπλασιών στο Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ
Η εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση (ΕΦΘ) είναι μια συχνή αλλά και δυνητικά επικίνδυνη αγγειακή πάθηση, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε πνευμονική εμβολή – μια απειλητική για τη ζωή επιπλοκή.
Η θρομβοεμβολική νόσος εμφανίζεται συνήθως όταν συνυπάρχουν τρεις βασικοί παράγοντες, γνωστοί ως η τριάδα του Virchow:
-αυξημένη πηκτικότητα του αίματος
-διαταραχή στη ροή του (όπως η στάση)
-και βλάβη ή δυσλειτουργία του ενδοθηλίου των φλεβών
Ο ρόλος της ακινησίας
Η φλεβική στάση λόγω ακινησίας είναι ένας από τους πιο γνωστούς παράγοντες κινδύνου. Παρατηρείται συχνά σε κλινήρεις ασθενείς αλλά και σε άτομα που ταξιδεύουν για πολλές ώρες, όπως σε πτήσεις μεγάλων αποστάσεων.
