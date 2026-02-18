Τριήμερο βιωματικό εργαστήρι τέχνης και ψυχικής υγείας – Σε ποιους απευθύνεται
Τέχνη Ψυχική υγεία

Τριήμερο βιωματικό εργαστήρι τέχνης και ψυχικής υγείας – Σε ποιους απευθύνεται

Ένα βιωματικό εργαστήρι που συνδυάζει τέχνη, ψυχολογία και αφήγηση έρχεται στην Αθήνα, με στόχο την πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας και την ενίσχυση του αισθήματος του «ανήκειν»

Τριήμερο βιωματικό εργαστήρι τέχνης και ψυχικής υγείας – Σε ποιους απευθύνεται
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “Art for the Prevention of Mental Health Problems” η μη κερδοσκοπική εταιρεία Hopeart προσκαλεί καλλιτέχνες να συμμετάσχουν σε δωρεάν τριήμερο εκπαιδευτικό εργαστήρι αυτοανάπτυξης πάνω στη Μεθοδολογία MPAS, από τις 27 έως τις 29 Μαρτίου στην Αθήνα.

Μέσω μιας μοναδικής, διεπιστημονικής μεθοδολογίας, που συνδυάζει τη δημιουργική έκφραση με τη ψυχολογία, τη θεραπεία μέσω της αφήγησης και πρακτικές όπως ο χορός και η μουσική, η μεθοδολογία MPAS επιδιώκει να «επανασυνδέσει» τους νέους με τον εαυτό τους, τους άλλους και το πολιτισμικό τους περιβάλλον.

