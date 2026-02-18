Τριήμερο βιωματικό εργαστήρι τέχνης και ψυχικής υγείας – Σε ποιους απευθύνεται

Ένα βιωματικό εργαστήρι που συνδυάζει τέχνη, ψυχολογία και αφήγηση έρχεται στην Αθήνα, με στόχο την πρόληψη προβλημάτων ψυχικής υγείας και την ενίσχυση του αισθήματος του «ανήκειν»