Νέο θεραπευτικό «όπλο» για την κατάθλιψη που επιμένει – Χορηγείται υπογλώσσια
Τα επιστημονικά δεδομένα και η κλινική εμπειρία ενός αμερικανού ψυχιάτρου αναφορικά με τη χρήση μιας αμφιλεγόμενης ουσίας για την αντιμετώπιση της επίμονης κατάθλιψης
Μία διαφορετική προσέγγιση στη θεραπεία της κατάθλιψης έρχεται στο προσκήνιο, σε μία περίοδο όπου σημαντικό ποσοστό ασθενών δεν βρίσκει ουσιαστική ανακούφιση από τα συμβατικά αντικαταθλιπτικά.
Σύμφωνα με τον Mitchell B. Liester, M.D., ψυχίατρο και Αναπληρωτή Κλινικό Καθηγητή Ψυχιατρικής στο University of Colorado School of Medicine σε άρθρο του στο Psychology Today, η υπογλώσσια χορήγηση κεταμίνης σε χαμηλή δόση ενδέχεται να αποτελέσει μία πιο προσιτή και καλά ανεκτή εναλλακτική επιλογή για άτομα με θεραπευτικά ανθεκτική κατάθλιψη.
Η κατάθλιψη παραμένει μία από τις κυριότερες αιτίες αναπηρίας παγκοσμίως. Παρότι τα αντικαταθλιπτικά φάρμακα πρώτης γραμμής έχουν βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους, δεν είναι αποτελεσματικά για όλους. Όπως επισημαίνει ο Mitchell B. Liester, σε άρθρο του στο Psychology Today, μόνο ένα μέρος των ασθενών επιτυγχάνει πλήρη ύφεση των συμπτωμάτων με τις υπάρχουσες φαρμακευτικές επιλογές, γεγονός που καθιστά αναγκαία την αναζήτηση νέων θεραπευτικών δρόμων.
