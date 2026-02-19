Νέο θεραπευτικό «όπλο» για την κατάθλιψη που επιμένει – Χορηγείται υπογλώσσια

Τα επιστημονικά δεδομένα και η κλινική εμπειρία ενός αμερικανού ψυχιάτρου αναφορικά με τη χρήση μιας αμφιλεγόμενης ουσίας για την αντιμετώπιση της επίμονης κατάθλιψης