Ανεβασμένη λίμπιντο και περισσότεροι οργασμοί με αυτά τα τρόφιμα – Ναι, είναι και τα στρείδια στη λίστα
Μια ειδικός αποκαλύπτει τι να βάλετε στο πιάτο σας για να ενισχύσετε την ενέργεια, την κυκλοφορία του αίματος και τις ορμόνες, αυξάνοντας την ερωτική επιθυμία και τη σεξουαλική σας απόδοση
Στρείδια, σοκολάτα, τσίλι – τρόφιμα που φημίζονται παραδοσιακά για την ιδιότητά τους να απογειώνουν τη λίμπιντο. Είναι αλήθεια, όμως, ότι η διατροφή μπορεί να «ξυπνήσει» την ερωτική επιθυμία ή πρόκειται απλώς για έναν ακόμη μύθο;
Σύμφωνα με τη διατροφολόγο Natalie Rouse, η απάντηση βρίσκεται κάπου στη μέση. «Δεν υπάρχει φαγητό που προκαλεί άμεσα… πυροτεχνήματα, αλλά η διατροφή παίζει σίγουρα ρόλο στη λίμπιντο. Αυτό που τρώμε επηρεάζει τις ορμόνες, την κυκλοφορία, τα επίπεδα ενέργειας και το νευρικό μας σύστημα – όλα αυτά υποστηρίζουν τη σεξουαλική ευεξία», εξηγεί.
Η βιολογία της επιθυμίας
Η σεξουαλική διέγερση δεν έχει να κάνει απλώς με τη διάθεση, αλλά έχει τις ρίζες της στη φυσιολογία. Η ροή του αίματος, η παραγωγή ορμονών, τα σταθερά επίπεδα ενέργειας και ένα ήρεμο νευρικό σύστημα, είναι όλα απαραίτητα για την ερωτική επιθυμία και τη σεξουαλική απόδοση. Όταν το σώμα είναι αγχωμένο, υποσιτισμένο ή εξαντλημένο, η λίμπιντο είναι συχνά μία από τις πρώτες λειτουργίες που μειώνονται.
