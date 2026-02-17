Κλινικό Pilates: Η θεραπευτική άσκηση που ανακουφίζει τον πόνο και βελτιώνει τη στάση του σώματος
Κλινικό Pilates: Η θεραπευτική άσκηση που ανακουφίζει τον πόνο και βελτιώνει τη στάση του σώματος
Από την ανακούφιση του πόνου στη μέση και τον αυχένα έως την καλύτερη στάση σώματος και την ισορροπία, το κλινικό Pilates αποτελεί μια θεραπευτική μέθοδο που κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος
*Γράφει η κυρία Όλγα Καζούκα, Φυσικοθεραπεύτρια του κέντρου Φυσικοθεραπείας «Αθανάσιος Φονταράς»
Η θεραπευτική άσκηση αποτελεί βασικό εργαλείο στη σύγχρονη προσέγγιση της αποκατάστασης και προάσπισης της υγείας, στοχεύοντας στη βελτίωση της κινητικότητας, της δύναμης, της στάσης σώματος, της ισορροπίας και της σύγχρονης λειτουργικότητας, συμβάλλοντας έτσι στην ποιότητα ζωής του ατόμου. Μεταξύ των πιο εξελιγμένων και αποτελεσματικών μορφών θεραπευτικής άσκησης, το κλινικό Pilates έχει κατακτήσει ιδιαίτερη θέση στην επιστημονική κοινότητα, χάρη στην ελεγχόμενη και με ασφάλεια συνδυαστική του δράση στη μυοσκελετική ενδυνάμωση, την ισορροπία, την ιδιοδεκτικότητα και τη νευρομυϊκή επανεκπαίδευση.
Τι είναι το κλινικό Pilates
Το κλινικό Pilates προκύπτει από την εξέλιξη της κλασικής μεθόδου Pilates και εφαρμόζεται από φυσικοθεραπευτές. Σε αντίθεση με το κλασικό Pilates, το κλινικό μοντέλο στηρίζεται στη λειτουργική αξιολόγηση, στην αναγνώριση δυσλειτουργιών και στην εξατομικευμένη δημιουργία ασκησιολογίου. Η φιλοσοφία του βασίζεται σε αρχές όπως ο έλεγχος της αναπνοής, η σταθεροποίηση του πυρήνα (core stability), η ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης, η ελεγχόμενη κίνηση και η συγκέντρωση. Αυτές οι αρχές είναι που το καθιστούν ως την πλέον ολοκληρωμένη μορφή θεραπευτικής άσκησης.
