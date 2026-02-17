Κλινικό Pilates: Η θεραπευτική άσκηση που ανακουφίζει τον πόνο και βελτιώνει τη στάση του σώματος

Από την ανακούφιση του πόνου στη μέση και τον αυχένα έως την καλύτερη στάση σώματος και την ισορροπία, το κλινικό Pilates αποτελεί μια θεραπευτική μέθοδο που κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος