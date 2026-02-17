Διάβαζε, αλλά δεν καταλάβαινε λέξη – Το σπάνιο σύμπτωμα εγκεφαλικού που παρουσίασε ένας 63χρονος
Διάβαζε, αλλά δεν καταλάβαινε λέξη – Το σπάνιο σύμπτωμα εγκεφαλικού που παρουσίασε ένας 63χρονος
Ο 63χρονος Γκόρντον δεν μπορούσε να κατανοήσει τις λέξεις που διάβαζε: έμοιαζαν σαν να ήταν γραμμένες σε ξένη γλώσσα - Είχε πάθει εγκεφαλικό - Η περίπτωσή του αποδεικνύει πως, όταν μας συμβαίνει κάτι ασυνήθιστο, θα πρέπει αμέσως να αναζητήσουμε ιατρική βοήθεια
Ο Gordon Robb θα μπορούσε να είναι ακόμη ένας 63χρονος που υπέστη εγκεφαλικό επεισόδιο. Δεν πρόκειται, όμως, για τον τυπικό ασθενή, καθώς το μοναδικό αρχικό του σύμπτωμα ήταν εξαιρετικά ασυνήθιστο.
Ο Σκωτσέζος από το Bonnyrigg δεν παρουσίασε τα τυπικά συμπτώματα ενός εγκεφαλικού επεισοδίου, όπως αδυναμία στο χέρι, ασυμμετρία στο πρόσωπο ή προβλήματα στην ομιλία. Αντίθετα, διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να κατανοήσει τις λέξεις που διάβαζε: έμοιαζαν σαν να ήταν γραμμένες σε ξένη γλώσσα.
«Οι λέξεις δεν σήμαιναν τίποτα για μένα»
«Ήμουν στον κήπο, μπήκα μέσα για να πιω ένα φλιτζάνι τσάι, να ακούσω μουσική και να ελέγξω τα email μου στο τηλέφωνο – και ήταν σαν να ήταν γραμμένα σε ξένη γλώσσα. Μπορούσα να τα δω καθαρά και να δω από ποιον ήταν, αλλά οι λέξεις δεν σήμαιναν τίποτα για μένα. Απλώς υπέθεσα ότι ήμουν κουρασμένος, επειδή είχα ξενυχτήσει το προηγούμενο βράδυ. Όταν αργότερα φίλοι μου έστελναν μηνύματα για το Ryder Cup εκείνο το βράδυ και δεν μπορούσα να τα διαβάσω, απλώς πήγα για ύπνο νωρίς» θυμάται σήμερα ανακαλώντας το περιστατικό τον περασμένο Σεπτέμβριο.
