Διάβαζε, αλλά δεν καταλάβαινε λέξη – Το σπάνιο σύμπτωμα εγκεφαλικού που παρουσίασε ένας 63χρονος

Ο 63χρονος Γκόρντον δεν μπορούσε να κατανοήσει τις λέξεις που διάβαζε: έμοιαζαν σαν να ήταν γραμμένες σε ξένη γλώσσα - Είχε πάθει εγκεφαλικό - Η περίπτωσή του αποδεικνύει πως, όταν μας συμβαίνει κάτι ασυνήθιστο, θα πρέπει αμέσως να αναζητήσουμε ιατρική βοήθεια