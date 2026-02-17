Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν τρώμε πολύ αλάτι για μήνες; Μελέτη απαντά
Μελέτη σε ζώα έδειξε πως 6 μήνες πολύ «αλμυρής» διατροφής συνδέθηκαν με χειρότερη επίδοση σε τεστ μνήμης και περισσότερες αγχώδεις συμπεριφορές
Η υπερβολική κατανάλωση αλατιού είναι ήδη συνδεδεμένη με την άνοδο της αρτηριακής πίεσης. Τώρα, μια νέα γραμμή ερευνών στρέφει το βλέμμα πέρα από το καρδιαγγειακό: τι γίνεται όταν η «πολύ αλμυρή» διατροφή γίνεται συνήθεια για μήνες; Μπορεί να επηρεάζει και τον εγκέφαλο, και μάλιστα μέσω του εντέρου;
Πρόσφατη πειραματική μελέτη στο European Journal of Pharmacology επιχειρεί να «χαρτογραφήσει» ακριβώς αυτή τη διαδρομή. Σε ποντίκια που ακολούθησαν για 6 μήνες δίαιτα με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε αλάτι, οι ερευνητές καταγράφουν χειρότερη επίδοση σε δοκιμασίες μνήμης και αύξηση συμπεριφορών που προσομοιάζουν το άγχος. Ταυτόχρονα, βλέπουν αλλαγές στο μικροβίωμα του εντέρου, ενδείξεις φλεγμονής και βλάβης στον ιππόκαμπο – την περιοχή του εγκεφάλου που «δουλεύει» έντονα στη μάθηση και στη μνήμη.
Η κεντρική ιδέα είναι απλή: το έντερο και ο εγκέφαλος επικοινωνούν. Το μικροβίωμα μπορεί να επηρεάσει ανοσολογικά και μεταβολικά μονοπάτια, να παράγει ουσίες (μεταβολίτες) και να στέλνει «σήματα» που, σε ορισμένες συνθήκες, φτάνουν να επηρεάζουν τη λειτουργία του εγκεφάλου. Όταν η ισορροπία αυτή διαταράσσεται – μια κατάσταση που περιγράφεται ως δυσβίωση – το σύστημα μπορεί να «γείρει» προς φλεγμονώδεις αντιδράσεις, με πιθανές επιπτώσεις και στη γνωστική λειτουργία.
