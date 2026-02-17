Η κίνηση του 1 λεπτού που μπορεί να μεταμορφώσει τη μέρα σας – Δοκιμάστε τη σήμερα
Η δύναμη που έχουν μικρές, καθημερινές πράξεις καλοσύνης είναι εκπληκτική - και μπορούν να μεταμορφώσουν όχι μόνο τις δικές μας μέρες, αλλά και όσων μας περιτριγυρίζουν
Φανταστείτε το εξής: Στέκεστε στην ουρά για να πάρετε έναν καφέ. Ενώ δυσανασχετείτε για την αναμονή και περιμένετε ανυπόμονα τη σειρά σας, νιώθετε ένα σκούντημα στον ώμο. «Συγνώμη, ήθελα απλά να σας πω ότι το παλτό σας είναι εξαιρετικό». Ένα ανεπαίσθητο χαμόγελο σχηματίζεται στο πρόσωπό σας. Η ακεφιά των προηγούμενων λεπτών δίνει τη θέση της στη χαρά. Ξαφνικά, μια ακόμη «γκρίζα» μέρα απέκτησε χρώμα, χάρη σ’ ένα κοπλιμέντο από έναν άγνωστο.
Η τεράστια δύναμη μιας μικρής πράξης
Αποδεικνύεται ότι αυτή η μετατόπιση της διάθεσης δεν είναι τυχαία, αλλά έχει μεγαλύτερη σημασία απ’ αυτή που συχνά νομίζουμε.
Η έρευνα το επιβεβαιώνει: Σε μια μελέτη του 2021, οι Xuan Zhao και Nicholas Epley διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι υποτιμούν συστηματικά το πόσο όμορφο είναι να λαμβάνεις ένα κομπλιμέντο. Πιστεύουμε ότι ένα καλό σχόλιο θα ακουστεί αμήχανο ή ενοχλητικό. Όσοι το λαμβάνουν, ωστόσο, αναφέρουν ότι αισθάνονται πολύ όμορφα. «Η διστακτικότητά μας βασίζεται σε λανθασμένες υποθέσεις», συμπεραίνει η δρ. Lindsey Godwin σε άρθρο της στο Psychology Today.
