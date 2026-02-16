4 top ασκήσεις που αντιμετωπίζουν τη χαλάρωση στα μπράτσα στην εμμηνόπαυση

Η εμμηνόπαυση συνδέεται με απώλεια μυϊκής μάζας, αύξηση λίπους και μειωμένη ελαστικότητα του δέρματος - Όμως, αυτό το απλό πρόγραμμα 4 ασκήσεων για πιο δυνατά χέρια από την personal trainer, Σοφία Περδίκη, κάνει τη διαφορά