4 top ασκήσεις που αντιμετωπίζουν τη χαλάρωση στα μπράτσα στην εμμηνόπαυση
Η εμμηνόπαυση συνδέεται με απώλεια μυϊκής μάζας, αύξηση λίπους και μειωμένη ελαστικότητα του δέρματος - Όμως, αυτό το απλό πρόγραμμα 4 ασκήσεων για πιο δυνατά χέρια από την personal trainer, Σοφία Περδίκη, κάνει τη διαφορά
*Γράφει η personal trainer, Σοφία Περδίκη
Η εμμηνόπαυση αποτελεί μια φυσιολογική βιολογική φάση, κατά την οποία παρατηρείται μόνιμη διακοπή της ωοθηκικής λειτουργίας και σημαντική μείωση των επιπέδων οιστρογόνων. Η ορμονική αυτή μεταβολή δεν επηρεάζει μόνο το αναπαραγωγικό σύστημα, αλλά συνολικά τον μεταβολισμό, το μυοσκελετικό σύστημα, το δέρμα και τη σύσταση του σώματος.
Η πτώση των οιστρογόνων συνδέεται με μεταβολικές αλλαγές που περιλαμβάνουν αύξηση της λιπώδους μάζας, απώλεια της μυϊκής μάζας και αυξημένο κίνδυνο μεταβολικών και καρδιαγγειακών νοσημάτων.
Παράλληλα, η εμμηνόπαυση σχετίζεται με επιταχυνόμενη απώλεια μυϊκού ιστού και αύξηση φλεγμονωδών μηχανισμών, καθώς τα οιστρογόνα παίζουν βασικό ρόλο στη μυϊκή πρωτεϊνοσύνθεση και στη μυϊκή υγεία.
