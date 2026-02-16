Πρεμιέρα σήμερα για τα ακριβά φάρμακα από τα φαρμακεία της γειτονιάς – Τι πρέπει να γνωρίζουμε
Ακριβά φάρμακα από τα φαρμακεία της γειτονιάς από σήμερα - Ποιοι ασθενείς εντάσσονται στην πρώτη φάση της νέας ρύθμισης, ποιες δραστικές ουσίες περιλαμβάνονται και πώς γίνεται η δωρεάν διάθεση

Κλέλια Γιαρίμογλου
Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα η νέα διαδικασία διάθεσης Φαρμάκων Υψηλού Κόστους (ΦΥΚ) μέσω των φαρμακείων της γειτονιάς, με την ενεργοποίηση της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΟΠΥΥ.

Πρόκειται για μια σημαντική αλλαγή που αναμένεται να διευκολύνει δεκάδες χιλιάδες ασθενείς με σοβαρές και χρόνιες νόσους, οι οποίοι μέχρι σήμερα ήταν υποχρεωμένοι να περιμένουν σε ουρές στα φαρμακεία του Οργανισμού για να παραλάβουν τις θεραπείες τους.

Στην πρώτη φάση εφαρμογής του μέτρου εντάσσονται κυρίως:

-Ασθενείς με ογκολογικές παθήσεις
-Ασθενείς με πολλαπλή σκλήρυνση
-Ασθενείς με συγκεκριμένα χρόνια και σοβαρά νοσήματα που περιλαμβάνονται στη σχετική υπουργική απόφαση.

