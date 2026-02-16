Ο πολύτιμος καρπός που νικά την άνοια, θωρακίζει την καρδιά και ομορφαίνει το δέρμα
Οι φυτικές ίνες και τα «καλά» λιπαρά τους συνδέονται με καλύτερη αγγειακή λειτουργία, ενώ η βιταμίνη Ε ξεχωρίζει στην περιποίηση της επιδερμίδας - Τι αναφέρει η ειδικός
Τα αμύγδαλα κατατάσσονται στα τρόφιμα με υψηλή θρεπτική αξία, καθώς περιέχουν κυρίως ακόρεστα λιπαρά, φυτικές ίνες, βιταμίνη Ε και φυτικές ενώσεις, όπως πολυφαινόλες. Πολλά από αυτά τα συστατικά έχουν συνδεθεί με καλύτερους δείκτες καρδιαγγειακής υγείας.
Η συζήτηση, ωστόσο, έχει μεταφερθεί ένα βήμα πιο πέρα. Καθώς η υγεία των αγγείων και το μικροβίωμα του εντέρου συνδέονται όλο και περισσότερο με τη γνωστική λειτουργία, τα αμύγδαλα μπαίνουν στο κάδρο ως μια τροφή που μπορεί να στηρίζει συνολικά τον οργανισμό – και τη μείωση των πιθανοτήτων εμφάνισης άνοιας.
