Ο πολύτιμος καρπός που νικά την άνοια, θωρακίζει την καρδιά και ομορφαίνει το δέρμα

Οι φυτικές ίνες και τα «καλά» λιπαρά τους συνδέονται με καλύτερη αγγειακή λειτουργία, ενώ η βιταμίνη Ε ξεχωρίζει στην περιποίηση της επιδερμίδας - Τι αναφέρει η ειδικός