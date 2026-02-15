Η αφρικανική σκόνη «σκέπασε» την Αττική – Τι θα πρέπει να προσέξουμε
Η αφρικανική σκόνη που έχει σαρώσει την Αττική επιβαρύνει την υγεία, κυρίως σε παιδιά, ηλικιωμένους και ασθενείς με άσθμα ή καρδιοπάθειες - Όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζουμε
Ένα παχύ στρώμα αφρικανικής σκόνης κάλυψε από νωρίς το πρωί της Κυριακής την Αθήνα και ολόκληρη την Αττική, μειώνοντας την ορατότητα και επιβαρύνοντας την ποιότητα του αέρα, με αυξημένο κίνδυνο για τις ευπαθείς ομάδες.
Οι υψηλές συγκεντρώσεις σκόνης από τη Σαχάρα έχουν περιορίσει σημαντικά την ορατότητα και έχουν δημιουργήσει αποπνικτική ατμόσφαιρα. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται να δείξουν άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, ηλικιωμένοι και παιδιά.
