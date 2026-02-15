4 φράσεις που κάθε έφηβος θέλει να ακούσει από τους γονείς του

Στην καθημερινότητα, μέσα σε διαφωνίες, εντάσεις και παρεξηγήσεις, υπάρχουν μικρές, απλές φράσεις που συχνά οι γονείς ξεχνούν να πουν. Ίσως γιατί υπάρχουν συγκρούσεις ή θεωρούν πως τοόταν δείχνει ανεξάρτητο ή απομονωμένο, δεν τις έχει ανάγκη. Κι όμως, τότε τις χρειάζεται περισσότερο από ποτέ.Ένα παιδί στην εφηβεία, ακόμη κι όταν υψώνει τείχη,σύμφωνα με την ψυχολόγο, δρ. Λίζα Βάρβογλη.Διαβάστε περισσότερα στο