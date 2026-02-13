Η απαιτητική προπόνηση του Χάρι Στάιλς: Πώς «έσπασε» το φράγμα των 3 ωρών σε μαραθώνιο
Η απαιτητική προπόνηση του Χάρι Στάιλς: Πώς «έσπασε» το φράγμα των 3 ωρών σε μαραθώνιο

Πώς προπονείται ο Χάρι Στάιλς για να τερματίζει μαραθώνιο σε λιγότερο από 3 ώρες και να αντέχει στις απαιτητικές περιοδίες; Η αερόβια βάση, η ενδυνάμωση και το μυστικό της επιτυχίας του

Μαρία Κοτοπούλη
Μαρία Κοτοπούλη
Ο χρόνος του Harry Styles στον Μαραθώνιο του Βερολίνου το 2025 προκάλεσε αίσθηση, αποδεικνύοντας ότι ο διεθνής σταρ δεν διαπρέπει μόνο στη σκηνή αλλά και στον αθλητισμό. Με επίδοση 2:59:13, κατάφερε να «σπάσει» το φράγμα των τριών ωρών, βελτιώνοντας εντυπωσιακά το ατομικό του ρεκόρ.

Μόλις έξι μήνες νωρίτερα, στον Tokyo Marathon, είχε τερματίσει σε 3:24:07. Η βελτίωση άνω των 20 λεπτών σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για αποτέλεσμα συστηματικής και πολυετούς δουλειάς.

Μαρία Κοτοπούλη
