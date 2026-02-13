Η απαιτητική προπόνηση του Χάρι Στάιλς: Πώς «έσπασε» το φράγμα των 3 ωρών σε μαραθώνιο
Η απαιτητική προπόνηση του Χάρι Στάιλς: Πώς «έσπασε» το φράγμα των 3 ωρών σε μαραθώνιο
Πώς προπονείται ο Χάρι Στάιλς για να τερματίζει μαραθώνιο σε λιγότερο από 3 ώρες και να αντέχει στις απαιτητικές περιοδίες; Η αερόβια βάση, η ενδυνάμωση και το μυστικό της επιτυχίας του
Ο χρόνος του Harry Styles στον Μαραθώνιο του Βερολίνου το 2025 προκάλεσε αίσθηση, αποδεικνύοντας ότι ο διεθνής σταρ δεν διαπρέπει μόνο στη σκηνή αλλά και στον αθλητισμό. Με επίδοση 2:59:13, κατάφερε να «σπάσει» το φράγμα των τριών ωρών, βελτιώνοντας εντυπωσιακά το ατομικό του ρεκόρ.
Μόλις έξι μήνες νωρίτερα, στον Tokyo Marathon, είχε τερματίσει σε 3:24:07. Η βελτίωση άνω των 20 λεπτών σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για αποτέλεσμα συστηματικής και πολυετούς δουλειάς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μόλις έξι μήνες νωρίτερα, στον Tokyo Marathon, είχε τερματίσει σε 3:24:07. Η βελτίωση άνω των 20 λεπτών σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για αποτέλεσμα συστηματικής και πολυετούς δουλειάς.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα