Η απαιτητική προπόνηση του Χάρι Στάιλς: Πώς «έσπασε» το φράγμα των 3 ωρών σε μαραθώνιο

Πώς προπονείται ο Χάρι Στάιλς για να τερματίζει μαραθώνιο σε λιγότερο από 3 ώρες και να αντέχει στις απαιτητικές περιοδίες; Η αερόβια βάση, η ενδυνάμωση και το μυστικό της επιτυχίας του