«Έξυπνο» εσώρουχο καταγράφει τα αέρια του εντέρου – Πού χρησιμεύει
Μια νέα μελέτη παρουσιάζει την πρώτη συσκευή τεχνολογίας που παρακολουθεί διακριτικά την παραγωγή αερίων από το πεπτικό σύστημα και ανοίγει το δρόμο στη μη επεμβατική αξιολόγηση της υγείας του εντέρου
Η παρακολούθηση της δραστηριότητας του εντέρου μόλις έγινε πιο ακριβής και διακριτική: Μία ομάδα επιστημόνων ανέπτυξε το πρώτο «έξυπνο εσώρουχο» που μπορεί να μετρά συνεχώς την παραγωγή αερίων από το μικροβίωμα, μία παράμετρο που μέχρι σήμερα ήταν δύσκολο να καταγραφεί με αξιοπιστία σε καθημερινή ζωή.
Ερευνητές από το University of Maryland ανέπτυξαν και αξιολόγησαν μία μικρή, φορητή συσκευή που ενσωματώνεται σε είδος εσωρούχου και ανιχνεύει υδρογόνο από τα εντερικά αέρια, τα οποία προκύπτουν από τη ζύμωση των τροφών από μικροοργανισμούς στο έντερο, έναν παράγοντα που ενδέχεται να αντικατοπτρίζει τη μεταβολική δραστηριότητα του εντερικού μικροβιώματος.
