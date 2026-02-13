«Έξυπνο» εσώρουχο καταγράφει τα αέρια του εντέρου – Πού χρησιμεύει

Η παρακολούθηση της δραστηριότητας του εντέρου μόλις έγινε πιο ακριβής και διακριτική: Μία ομάδα επιστημόνων ανέπτυξε το πρώτο «έξυπνο εσώρουχο» που μπορεί να μετρά συνεχώς την παραγωγή αερίων από το μικροβίωμα, μία παράμετρο που μέχρι σήμερα ήταν δύσκολο να καταγραφεί με αξιοπιστία σε καθημερινή ζωή.



Ερευνητές από το University of Maryland ανέπτυξαν και αξιολόγησαν μία μικρή, φορητή συσκευή που ενσωματώνεται σε είδος εσωρούχου και ανιχνεύει υδρογόνο από τα εντερικά αέρια, τα οποία προκύπτουν από τη ζύμωση των τροφών από μικροοργανισμούς στο έντερο, έναν παράγοντα που ενδέχεται να αντικατοπτρίζει τη μεταβολική δραστηριότητα του εντερικού μικροβιώματος.



