Γονιμότητα: Ο πασίγνωστος ιός που επηρεάζει το ανδρικό σπέρμα
YGEIAMOU.GR
COVID-19 SARS-CoV-2 Αναπαραγωγικό σύστημα Άνδρες Ανδρική υπογονιμότητα Κορωνοϊός Σπέρμα

Γονιμότητα: Ο πασίγνωστος ιός που επηρεάζει το ανδρικό σπέρμα

Μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση μελετών αποτυπώνει τις συνέπειες της λοίμωξης με κορωνοϊό στην ανδρική αναπαραγωγική υγεία

Γονιμότητα: Ο πασίγνωστος ιός που επηρεάζει το ανδρικό σπέρμα
Βίκυ Βενιού
Περισσότερα από 6 χρόνια μετά την εμφάνιση της COVID-19, οι ερευνητές εξακολουθούν να ανακαλύπτουν τις μακροπρόθεσμες συνέπειες του ιού στην υγεία. Ενώ οι άμεσες αναπνευστικές επιπτώσεις του SARS-CoV-2 έχουν μελετηθεί εκτενώς, όλο και μεγαλύτερη προσοχή δίνεται στην επίδρασή του στην αναπαραγωγική υγεία – ιδίως στη γονιμότητα των ανδρών.

Σύμφωνα με μια ανασκόπηση που δημοσιεύεται στο PLoS ONE, η λοίμωξη από COVID-19 μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το σπέρμα και να διαταράξει τις ανδρικές αναπαραγωγικές ορμόνες, αυξάνοντας τον προβληματισμό σχετικά με τις μακροπρόθεσμες αναπαραγωγικές επιπτώσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Βίκυ Βενιού
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης