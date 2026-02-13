Γονιμότητα: Ο πασίγνωστος ιός που επηρεάζει το ανδρικό σπέρμα
Μια ολοκληρωμένη ανασκόπηση μελετών αποτυπώνει τις συνέπειες της λοίμωξης με κορωνοϊό στην ανδρική αναπαραγωγική υγεία
Περισσότερα από 6 χρόνια μετά την εμφάνιση της COVID-19, οι ερευνητές εξακολουθούν να ανακαλύπτουν τις μακροπρόθεσμες συνέπειες του ιού στην υγεία. Ενώ οι άμεσες αναπνευστικές επιπτώσεις του SARS-CoV-2 έχουν μελετηθεί εκτενώς, όλο και μεγαλύτερη προσοχή δίνεται στην επίδρασή του στην αναπαραγωγική υγεία – ιδίως στη γονιμότητα των ανδρών.
Σύμφωνα με μια ανασκόπηση που δημοσιεύεται στο PLoS ONE, η λοίμωξη από COVID-19 μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το σπέρμα και να διαταράξει τις ανδρικές αναπαραγωγικές ορμόνες, αυξάνοντας τον προβληματισμό σχετικά με τις μακροπρόθεσμες αναπαραγωγικές επιπτώσεις.
