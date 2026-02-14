Αναγέννηση αρθρικού χόνδρου και φρένο στην αρθρίτιδα πέτυχαν επιστήμονες του Στάνφορντ
Αναγέννηση αρθρικού χόνδρου και φρένο στην αρθρίτιδα πέτυχαν επιστήμονες του Στάνφορντ

Μελέτη σε πειραματόζωα δείχνει ότι η αναστολή μίας πρωτεΐνης του γηράσκοντος αρθρικού χόνδρου μπορεί να ενισχύσει την αναγέννησή του - Η μέθοδος μπορεί ακόμη και να προλάβει την αρθρίτιδα μετά από τραυματισμούς στο γόνατο

Μια πρόσφατη επιστημονική μελέτη δείχνει ότι είναι πιθανό να ενεργοποιηθεί η αναγέννηση του χόνδρου που φθείρεται με την πάροδο του χρόνου ή μετά από τραυματισμό, μια εξέλιξη που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας.

Η μελέτη – που πραγματοποιήθηκε από ομάδα επιστημόνων της Σχολής Ιατρικής του Stanford University στις Ηνωμένες Πολιτείες – εστιάζει στην πρωτεΐνη 15-PGDH (15-υδροξυπροσταγλανδίνη δεϋδρογονάση), η οποία εμφανίζει υψηλότερα επίπεδα σε ηλικιωμένους ιστούς και πιθανώς συνδέεται με τη φθορά του αρθρικού χόνδρου. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν ένα μικρό μόριο που αναστέλλει τη δράση αυτής της πρωτεΐνης και παρατήρησαν ότι σε πειραματικά μοντέλα ποντικών, η αναστολή αυτή ενίσχυσε την πάχυνση και την αναγέννηση του χόνδρου.

