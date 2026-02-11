Έχετε χοληστερόλη και παίρνετε στατίνες; Τι αποκαλύπτει έρευνα για τις παρενέργειές τους
Η μεγαλύτερη μέχρι σήμερα ανάλυση εξετάζει τη συχνότητα ανεπιθύμητων ενεργειών λόγω της λήψης στατινών και καταλήγει σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα για το πραγματικό εύρος των παρενεργειών τους
Οι στατίνες, από τα πιο ευρέως συνταγογραφούμενα φάρμακα παγκοσμίως για τη μείωση της «κακής» LDL χοληστερόλης, δεν φαίνεται να προκαλούν τη μεγάλη πλειονότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρονται στα φύλλα οδηγιών τους, σύμφωνα με τη μεγαλύτερη και πιο ολοκληρωμένη ανάλυση που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα.
Η μελέτη διεξήχθη από ερευνητές του Oxford Population Health και δημοσιεύθηκε στο The Lancet. Τα ευρήματα έρχονται να καθησυχάσουν εκατομμύρια ασθενείς, σε μία περίοδο όπου οι ανησυχίες για τις παρενέργειες των στατινών έχουν οδηγήσει αρκετούς στη διακοπή ή αποφυγή της θεραπείας, παρά το τεκμηριωμένο καρδιαγγειακό όφελός τους.
