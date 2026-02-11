Μπορεί να σταματήσει να «γερνάει» η Ελλάδα και να αυξηθούν ξανά οι γεννήσεις; Τι δείχνουν τα στοιχεία
Το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών εξηγεί γιατί η πλήρης ανατροπή της δημογραφικής γήρανσης δεν είναι ρεαλιστική, αλλά η επιβράδυνση της δημογραφικής συρρίκνωσης παραμένει εφικτή
*Το άρθρο υπογράφει ο κ. Βύρων Κοτζαμάνης, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών (ΙΔΕΜ), Ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, καθηγητής Δημογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Η μείωση των γεννήσεων στη χώρα μας που ξεκίνησε το 1980 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με διαφορετικούς ρυθμούς ανά περίοδο, οφείλεται στην ταχύτατη μείωση της γονιμότητας των γυναικών που γεννήθηκαν μετά το 1960, του αριθμού δηλαδή των παιδιών που αυτές απέκτησαν (2 όσες γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1950, λιγότερα από 1,5 όσες γεννήθηκαν γύρω από το 1985).
