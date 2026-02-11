Μπορεί να σταματήσει να «γερνάει» η Ελλάδα και να αυξηθούν ξανά οι γεννήσεις; Τι δείχνουν τα στοιχεία
YGEIAMOU.GR
Βύρων Κοτζαμάνης Γεννήσεις Γονιμότητα Γυναίκες Παιδιά Υπογονιμότητα

Μπορεί να σταματήσει να «γερνάει» η Ελλάδα και να αυξηθούν ξανά οι γεννήσεις; Τι δείχνουν τα στοιχεία

Το Ινστιτούτο Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών εξηγεί γιατί η πλήρης ανατροπή της δημογραφικής γήρανσης δεν είναι ρεαλιστική, αλλά η επιβράδυνση της δημογραφικής συρρίκνωσης παραμένει εφικτή

Μπορεί να σταματήσει να «γερνάει» η Ελλάδα και να αυξηθούν ξανά οι γεννήσεις; Τι δείχνουν τα στοιχεία
ygeiamou.gr team
*Το άρθρο υπογράφει ο κ. Βύρων Κοτζαμάνης, Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών (ΙΔΕΜ), Ερευνητής στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, καθηγητής Δημογραφίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η μείωση των γεννήσεων στη χώρα μας που ξεκίνησε το 1980 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα με διαφορετικούς ρυθμούς ανά περίοδο, οφείλεται στην ταχύτατη μείωση της γονιμότητας των γυναικών που γεννήθηκαν μετά το 1960, του αριθμού δηλαδή των παιδιών που αυτές απέκτησαν (2 όσες γεννήθηκαν στα τέλη της δεκαετίας του 1950, λιγότερα από 1,5 όσες γεννήθηκαν γύρω από το 1985).

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης