Ποιοι είναι οι πιο υγιεινοί χυμοί φρούτων – Πόσους μπορούμε να πίνουμε
Ποιοι είναι οι πιο υγιεινοί χυμοί φρούτων – Πόσους μπορούμε να πίνουμε
Ολόκληρο φρούτο ή χυμός; Υπάρχουν υγιεινοί χυμοί και τι περιέχουν; Έρευνα δίνει όλες τις απαντήσεις
Ξυπνάτε το πρωί, ανοίγετε το ψυγείο και γεμίζετε το ποτήρι σας με χυμό. Είναι δροσερός και ίσως το πρώτο «καλό» που κάνετε για τον εαυτό σας μέσα στη μέρα. Μια συνήθεια σχεδόν αυτόματη, που μοιάζει αυτονόητα υγιεινή.
Γνωρίζετε, όμως, τι πραγματικά προσφέρει ο χυμός που πίνετε; Τι περιέχει το ποτήρι που κρατάτε στα χέρια σας και πόσο συμβάλλει – ή όχι – στην υγιεινή διατροφή; Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Cambridge University Press δίνει απαντήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Γνωρίζετε, όμως, τι πραγματικά προσφέρει ο χυμός που πίνετε; Τι περιέχει το ποτήρι που κρατάτε στα χέρια σας και πόσο συμβάλλει – ή όχι – στην υγιεινή διατροφή; Έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Cambridge University Press δίνει απαντήσεις.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα