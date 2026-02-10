Οι 2 «παρεξηγημένες» συνήθειες που μπορεί να είναι σημάδια υψηλής ευφυΐας
Ένας ψυχολόγος εξηγεί γιατί ορισμένες καθημερινές «αδυναμίες» δεν σημαίνουν απαραίτητα έλλειψη συγκέντρωσης, αλλά ενδέχεται να ενισχύουν τη δημιουργικότητα και τη δομή της σκέψης
Στην καθημερινότητα – από τις παρέες μέχρι την εργασία – η διάσπαση της προσοχής αντιμετωπίζεται πολλές φορές ως ελάττωμα. Το ίδιο και η ονειροπόληση ή εκείνες οι στιγμές που «φεύγουμε» για λίγο από αυτό που κάνουμε. Ακόμη και το να μιλά κανείς στον εαυτό του/της, έστω χαμηλόφωνα, μπορεί να θεωρηθεί παράξενο ή ενδεικτικό κακής συγκέντρωσης.
Ωστόσο, αυτή η αυστηρότητα έχει και ένα πολιτισμικό υπόβαθρο, όπως εξηγεί ο ψυχολόγος Δρ. Mark Travers στο Psychology Today. Σε ένα περιβάλλον που επιβραβεύει την αδιάκοπη παραγωγικότητα, κάθε απόκλιση από το «εδώ και τώρα» εκλαμβάνεται εύκολα ως περισπασμός. Η ψυχολογική έρευνα, πάντως, δείχνει ότι (υπό προϋποθέσεις) ορισμένες από αυτές τις συμπεριφορές δεν είναι δυσλειτουργίες, αλλά μορφές γνωστικής ευελιξίας και νοητικής επεξεργασίας. Ένας τρόπος με τον οποίο ο εγκέφαλος οργανώνει τις πληροφορίες και προσαρμόζεται. Σημάδια (υψηλής) νοημοσύνης.
