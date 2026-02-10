Σχέσεις: Το συναίσθημα που «σκοτώνει» τον έρωτα χωρίς να το καταλαβαίνουμε
Πώς ένα... αθόρυβο συναίσθημα μπορεί να μπει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους και να αλλάξει τη σχέση τους
Είναι βράδυ. Το σπίτι είναι ήσυχο, αλλά η ατμόσφαιρα βαριά. Δεν έχει προηγηθεί καβγάς, δεν ειπώθηκαν σκληρά λόγια. Κι όμως, κάτι στέκεται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Μία σιωπή γεμάτη «θυμάμαι», «κρατάω», «δεν ξεχνάω». Αυτή είναι η δυσαρέσκεια, το συναίσθημα που δεν «φωνάζει», αλλά απομακρύνει.
Σύμφωνα με τη θεραπεύτρια ζευγαριών και πιστοποιημένη σεξοθεραπεύτρια Diane Gleim, η δυσαρέσκεια και η πικρία είναι ίσως το λιγότερο ελκυστικό συναίσθημα μέσα σε μία σχέση. Όχι επειδή είναι έντονο, αλλά επειδή είναι επίμονο. Δεν εκτονώνεται εύκολα, δεν περνάει με μία «συγγνώμη» και, κυρίως, δεν εκφράζεται πάντα ανοιχτά.
