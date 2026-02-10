Σχέσεις: Το συναίσθημα που «σκοτώνει» τον έρωτα χωρίς να το καταλαβαίνουμε
YGEIAMOU.GR
Ερωτικές σχέσεις Ζευγάρια Σεξουαλική επαφή Συναισθήματα Σχέσεις

Σχέσεις: Το συναίσθημα που «σκοτώνει» τον έρωτα χωρίς να το καταλαβαίνουμε

Πώς ένα... αθόρυβο συναίσθημα μπορεί να μπει ανάμεσα σε δύο ανθρώπους και να αλλάξει τη σχέση τους

Σχέσεις: Το συναίσθημα που «σκοτώνει» τον έρωτα χωρίς να το καταλαβαίνουμε
ygeiamou.gr team
Είναι βράδυ. Το σπίτι είναι ήσυχο, αλλά η ατμόσφαιρα βαριά. Δεν έχει προηγηθεί καβγάς, δεν ειπώθηκαν σκληρά λόγια. Κι όμως, κάτι στέκεται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους. Μία σιωπή γεμάτη «θυμάμαι», «κρατάω», «δεν ξεχνάω». Αυτή είναι η δυσαρέσκεια, το συναίσθημα που δεν «φωνάζει», αλλά απομακρύνει.

Σύμφωνα με τη θεραπεύτρια ζευγαριών και πιστοποιημένη σεξοθεραπεύτρια Diane Gleim, η δυσαρέσκεια και η πικρία είναι ίσως το λιγότερο ελκυστικό συναίσθημα μέσα σε μία σχέση. Όχι επειδή είναι έντονο, αλλά επειδή είναι επίμονο. Δεν εκτονώνεται εύκολα, δεν περνάει με μία «συγγνώμη» και, κυρίως, δεν εκφράζεται πάντα ανοιχτά.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
ygeiamou.gr team
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης