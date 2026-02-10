6 σημάδια ότι είστε έτοιμοι να βγείτε στη σύνταξη
6 σημάδια ότι είστε έτοιμοι να βγείτε στη σύνταξη
Η συναισθηματική κόπωση, η ανάγκη για αλλαγή ρυθμού και η ψυχική ετοιμότητα παίζουν εξίσου καθοριστικό ρόλο στη μεγάλη απόφαση
Κάθε Κυριακή απόγευμα μάς πιάνει ένα σφίξιμο στο στομάχι. Μετράμε τις ώρες για την επόμενη απαιτητική ημέρα και πιάνουμε τον εαυτό μας να φαντάζεται πώς θα ήταν η ζωή χωρίς deadlines, e-mails και διαρκές άγχος.
Η απόφαση για τη σύνταξη είναι μεγάλη και σίγουρα δεν αφορά μόνο τα οικονομικά. Εκτός από τους αριθμούς, υπάρχουν και πιο διακριτικά συναισθηματικά και σωματικά σημάδια που δείχνουν ότι ίσως είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε ρυθμό και να μπούμε σε μία νέα φάση ζωής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η απόφαση για τη σύνταξη είναι μεγάλη και σίγουρα δεν αφορά μόνο τα οικονομικά. Εκτός από τους αριθμούς, υπάρχουν και πιο διακριτικά συναισθηματικά και σωματικά σημάδια που δείχνουν ότι ίσως είμαστε έτοιμοι να αλλάξουμε ρυθμό και να μπούμε σε μία νέα φάση ζωής.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα