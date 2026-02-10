Πού ζουν οι γηραιότεροι άνθρωποι της Ευρώπης – Τι αποκαλύπτει η γεωγραφία για μία ήπειρο που γερνά άνισα
Πού ζουν οι γηραιότεροι άνθρωποι της Ευρώπης – Τι αποκαλύπτει η γεωγραφία για μία ήπειρο που γερνά άνισα

Ευρωπαϊκή μελέτη δείχνει ότι το προσδόκιμο ζωής συνεχίζει να αυξάνεται σε ορισμένες περιοχές, αλλά «κολλάει» σε άλλες, αποκαλύπτοντας ένα βαθύ δημογραφικό ρήγμα

Κλέλια Γιαρίμογλου
Για περισσότερο από ενάμιση αιώνα, το προσδόκιμο ζωής στις πιο εύπορες χώρες του κόσμου ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία. Ιδιαίτερα τον 20ό αιώνα, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής υπήρξε εντυπωσιακή ως αποτέλεσμα της υποχώρησης των λοιμωδών νοσημάτων και της προόδου στην καρδιολογική και γενικότερα στην ιατρική φροντίδα.

Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, ένα ερώτημα απασχολεί όλο και περισσότερο τους ειδικούς: Mήπως αυτός ο μηχανισμός εξαντλείται; Σε αρκετές δυτικές χώρες, τα κέρδη στο προσδόκιμο ζωής έχουν περιοριστεί τόσο, ώστε να μοιάζουν σχεδόν ανύπαρκτα. Κάποιοι μιλούν για ένα «βιολογικό ταβάνι» της μακροζωίας, ενώ άλλοι εκτιμούν ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης.

