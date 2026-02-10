Πού ζουν οι γηραιότεροι άνθρωποι της Ευρώπης – Τι αποκαλύπτει η γεωγραφία για μία ήπειρο που γερνά άνισα
Πού ζουν οι γηραιότεροι άνθρωποι της Ευρώπης – Τι αποκαλύπτει η γεωγραφία για μία ήπειρο που γερνά άνισα
Ευρωπαϊκή μελέτη δείχνει ότι το προσδόκιμο ζωής συνεχίζει να αυξάνεται σε ορισμένες περιοχές, αλλά «κολλάει» σε άλλες, αποκαλύπτοντας ένα βαθύ δημογραφικό ρήγμα
Για περισσότερο από ενάμιση αιώνα, το προσδόκιμο ζωής στις πιο εύπορες χώρες του κόσμου ακολουθεί σταθερά ανοδική πορεία. Ιδιαίτερα τον 20ό αιώνα, η αύξηση του προσδόκιμου ζωής υπήρξε εντυπωσιακή ως αποτέλεσμα της υποχώρησης των λοιμωδών νοσημάτων και της προόδου στην καρδιολογική και γενικότερα στην ιατρική φροντίδα.
Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, ένα ερώτημα απασχολεί όλο και περισσότερο τους ειδικούς: Mήπως αυτός ο μηχανισμός εξαντλείται; Σε αρκετές δυτικές χώρες, τα κέρδη στο προσδόκιμο ζωής έχουν περιοριστεί τόσο, ώστε να μοιάζουν σχεδόν ανύπαρκτα. Κάποιοι μιλούν για ένα «βιολογικό ταβάνι» της μακροζωίας, ενώ άλλοι εκτιμούν ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, ένα ερώτημα απασχολεί όλο και περισσότερο τους ειδικούς: Mήπως αυτός ο μηχανισμός εξαντλείται; Σε αρκετές δυτικές χώρες, τα κέρδη στο προσδόκιμο ζωής έχουν περιοριστεί τόσο, ώστε να μοιάζουν σχεδόν ανύπαρκτα. Κάποιοι μιλούν για ένα «βιολογικό ταβάνι» της μακροζωίας, ενώ άλλοι εκτιμούν ότι υπάρχει ακόμη περιθώριο βελτίωσης.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα