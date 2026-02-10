Τρώμε καθημερινά αυτά τα τρόφιμα – Και αυξάνουν έως 47% τον κίνδυνο εμφράγματος
Σοβαρή απειλή για την καρδιά τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα σύμφωνα με νεότερη μελέτη, παρότι δε λείπουν από κανένα ντουλάπι κουζίνας ή ψυγείο
Από αναψυκτικά και έτοιμα σνακ μέχρι επεξεργασμένα κρέατα και γλυκά, τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητά μας. Το ότι είναι, όμως, διαθέσιμα παντού και πάντα δεν τα καθιστούν ιδανική επιλογή για την υγεία.
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο The American Journal of Medicine, όσοι καταναλώνουν μεγάλες ποσότητες υπερεπεξεργασμένων τροφίμων εμφανίζουν έως και 47% αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού επεισοδίου.
