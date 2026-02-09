Πάνω από 12,5 εκατ. επισκέψεις στο ΕΣΥ – Τα νοσοκομεία που σήκωσαν το βάρος της χώρας
Πάνω από 12,5 εκατ. επισκέψεις στο ΕΣΥ – Τα νοσοκομεία που σήκωσαν το βάρος της χώρας
Η ανάλυση των στοιχείων του 2025 ανά Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) δείχνει ποια νοσοκομεία λειτούργησαν ως βασικοί «πυλώνες» για το σύστημα υγείας και τις ανάγκες του πληθυσμού σε κάθε περιοχή - Ο ρόλος των πανεπιστημιακών και των εξειδικευμένων νοσοκομείων
Μία… Ελλάδα και επιπλέον η μισή Αττική πέρασαν το περασμένο έτος από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το ΘΕΜΑ, σχεδόν 12,5 εκατομμύρια άνθρωποι επισκέφθηκαν τα 126 δημόσια νοσοκομεία, αναζητώντας επείγουσα ή μη ιατρική εξέταση, μέσω των Επειγόντων (ΤΕΠ) και των προγραμματισμένων ραντεβού στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (ΤΕΙ) και στα απογευματινά (ολοήμερα) ιατρεία.
Ένας αριθμός που αποτυπώνει τη διαρκή ροή των πολιτών προς το σύστημα Υγείας, την ένταση με την οποία δοκιμάζονται καθημερινά ασθενείς και υγειονομικοί και την αμείωτη προσπάθεια του υπουργείου Υγείας να βελτιώσει τις συνθήκες στο ΕΣΥ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ένας αριθμός που αποτυπώνει τη διαρκή ροή των πολιτών προς το σύστημα Υγείας, την ένταση με την οποία δοκιμάζονται καθημερινά ασθενείς και υγειονομικοί και την αμείωτη προσπάθεια του υπουργείου Υγείας να βελτιώσει τις συνθήκες στο ΕΣΥ.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα