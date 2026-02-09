Γιατί οι γονείς δεν επιλέγουν πλέον παραδοσιακά ονόματα για τα παιδιά τους;

Πότε ήταν η τελευταία φορά που ακούσατε να βαφτίζουν ένα αγοράκι Γιώργο; Δείτε τι αποκαλύπτουν τα δεδομένα για τις επιλογές ονομάτων των σύγχρονων γονιών