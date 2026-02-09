Γιατί οι γονείς δεν επιλέγουν πλέον παραδοσιακά ονόματα για τα παιδιά τους;
Γιατί οι γονείς δεν επιλέγουν πλέον παραδοσιακά ονόματα για τα παιδιά τους;
Πότε ήταν η τελευταία φορά που ακούσατε να βαφτίζουν ένα αγοράκι Γιώργο; Δείτε τι αποκαλύπτουν τα δεδομένα για τις επιλογές ονομάτων των σύγχρονων γονιών
Οι Μαρίες και οι Γιάννηδες του κόσμου αυτού εξαφανίζονται και στη θέση τους εμφανίζεται μια έκρηξη ονομάτων που θα φάνταζαν αδιανόητα σε προηγούμενες γενιές. Σύμφωνα με μια νέα ανασκόπηση δεδομένων για την ονοματοδοσία βρεφών από 7 χώρες (Γερμανία, ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία, Ιαπωνία, Κίνα, Ινδονησία) γονείς από όλο τον κόσμο, από το Τόκιο μέχρι το Παρίσι και τη Νέα Υόρκη, εγκαταλείπουν τα παραδοσιακά δημοφιλή ονόματα με εντυπωσιακά γρήγορους ρυθμούς.
Στη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Humanities and Social Sciences Communications, ο Yuji Ogihara, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Aoyama Gakuin στο Τόκιο, εξέτασε πάνω από έναν αιώνα αρχείων και διαπίστωσε ότι κάθε χώρα που μελετήθηκε παρουσίαζε το ίδιο μοτίβο. Μεταξύ 1880 και 2019, ανάλογα με την περιοχή, το ποσοστό των μωρών που λάμβαναν κοινά ονόματα μειώθηκε, ενώ τα ασυνήθιστα και σπάνια ονόματα εκτοξεύτηκαν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Στη μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Humanities and Social Sciences Communications, ο Yuji Ogihara, ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Aoyama Gakuin στο Τόκιο, εξέτασε πάνω από έναν αιώνα αρχείων και διαπίστωσε ότι κάθε χώρα που μελετήθηκε παρουσίαζε το ίδιο μοτίβο. Μεταξύ 1880 και 2019, ανάλογα με την περιοχή, το ποσοστό των μωρών που λάμβαναν κοινά ονόματα μειώθηκε, ενώ τα ασυνήθιστα και σπάνια ονόματα εκτοξεύτηκαν.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα