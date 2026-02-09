Ήπαρ: Η μικρή διατροφική αλλαγή που μπορεί να φρενάρει τον καρκίνο

Άτομα με επιβαρυμένη ηπατική λειτουργία ενδέχεται να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του ήπατος ή να επιβραδύνουν την εξέλιξή του μέσω μίας απλής διατροφικής παρέμβασης: Της μείωσης της πρόσληψης πρωτεΐνης. Αυτό δείχνει νέα μελέτη με επικεφαλής ερευνητές του Πανεπιστημίου Rutgers, η οποία δημοσιεύθηκε στο Science Advances.Σύμφωνα με τα ευρήματα, δίαιτες χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη επιβράδυναν την ανάπτυξη ηπατικών όγκων και μείωσαν τη θνησιμότητα από καρκίνο σε ποντίκια. Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν τον μηχανισμό μέσω του οποίου η μειωμένη ικανότητα του ήπατος να αποβάλλει τα άχρηστα προϊόντα του μεταβολισμού μπορεί, άθελά της, να «τροφοδοτεί» τον καρκίνο.Διαβάστε περισσότερα στο