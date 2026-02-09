Ήπαρ: Η μικρή διατροφική αλλαγή που μπορεί να φρενάρει τον καρκίνο
Ήπαρ: Η μικρή διατροφική αλλαγή που μπορεί να φρενάρει τον καρκίνο
Ερευνητές εντοπίζουν διατροφικό παράγοντα που επηρεάζει την εξέλιξη της νόσου σε ασθενείς υψηλού κινδύνου - Η έρευνα διεξήχθη σε πειραματόζωα
Άτομα με επιβαρυμένη ηπατική λειτουργία ενδέχεται να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του ήπατος ή να επιβραδύνουν την εξέλιξή του μέσω μίας απλής διατροφικής παρέμβασης: Της μείωσης της πρόσληψης πρωτεΐνης. Αυτό δείχνει νέα μελέτη με επικεφαλής ερευνητές του Πανεπιστημίου Rutgers, η οποία δημοσιεύθηκε στο Science Advances.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, δίαιτες χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη επιβράδυναν την ανάπτυξη ηπατικών όγκων και μείωσαν τη θνησιμότητα από καρκίνο σε ποντίκια. Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν τον μηχανισμό μέσω του οποίου η μειωμένη ικανότητα του ήπατος να αποβάλλει τα άχρηστα προϊόντα του μεταβολισμού μπορεί, άθελά της, να «τροφοδοτεί» τον καρκίνο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Σύμφωνα με τα ευρήματα, δίαιτες χαμηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνη επιβράδυναν την ανάπτυξη ηπατικών όγκων και μείωσαν τη θνησιμότητα από καρκίνο σε ποντίκια. Παράλληλα, οι ερευνητές εντόπισαν τον μηχανισμό μέσω του οποίου η μειωμένη ικανότητα του ήπατος να αποβάλλει τα άχρηστα προϊόντα του μεταβολισμού μπορεί, άθελά της, να «τροφοδοτεί» τον καρκίνο.
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα