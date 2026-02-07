Πόσο προστατεύει η ασπιρίνη τους ηλικιωμένους από καρκίνο – Μελέτη απαντά
Μελέτη σε περισσότερους από 19.000 υγιείς ηλικιωμένους σε Αυστραλία και ΗΠΑ διερευνά τη σχέση μεταξύ της ασπιρίνης με τον κίνδυνο καρκίνου ή/και θανάτου από τη νόσο
Για δεκαετίες, η ασπιρίνη θεωρούνταν ένα «θαυματουργό» φάρμακο: φθηνή, εύκολα προσβάσιμη και με πιθανές προστατευτικές ιδιότητες, όχι μόνο για την καρδιά αλλά και για τον καρκίνο. Παλαιότερες μελέτες, κυρίως σε άτομα μέσης ηλικίας, είχαν δείξει ότι η μακροχρόνια λήψη χαμηλής δόσης ασπιρίνης θα μπορούσε να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης ορισμένων μορφών καρκίνου, ιδιαίτερα του καρκίνου του παχέος εντέρου, μετά από 10 ή περισσότερα χρόνια χρήσης. Ωστόσο, τι ισχύει για τους ηλικιωμένους;
Σε αυτό ακριβώς το ερώτημα έρχεται να απαντήσει μια νέα, εκτενής μελέτη που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο JAMA, βασισμένη στη μελέτη ASPREE. Πρόκειται για μία από τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες μελέτες που έχουν γίνει ποτέ σχετικά με την ασπιρίνη και την υγεία των ηλικιωμένων.
