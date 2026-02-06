36χρονη έμεινε με τους φακούς επαφής για 2 εβδομάδες – Παραλίγο να χάσει την όρασή της
Μια 36χρονη νοσηλεύτρια και μητέρα τεσσάρων παιδιών παραλίγο να χάσει την όρασή της από το ένα μάτι λόγω κακής χρήσης φακών επαφής
Η Katie Carrington, νοσηλεύτρια, είχε δει πολλά ατυχήματα από απροσεξία που θα μπορούσαν να αποφευχθούν στην καριέρα της. Δεν κατάφερε, όμως, να αποφύγει ένα σημαντικό λάθος που παραλίγο της κοστίσει την όρασή της. Η 36χρονη συνήθιζε να αφήνει τους ημερήσιους φακούς επαφής της στα μάτια της για έως και δύο εβδομάδες κάθε φορά, μέχρι που τελικά έχασε την όρασή της από το ένα μάτι, ευτυχώς για λίγες μόνο εβδομάδες.
Πώς ξεκίνησε η κακή συνήθεια
Η Katie από το Romford του Essex και μητέρα 4 παιδιών ξεκίνησε στα 17 της να φορά ημερήσιους φακούς επαφής. Απέκτησε τη κακή συνήθεια να μην τους αφαιρεί μετά από βραδινές εξόδους και σύντομα άρχισε να φορά τους ίδιους φακούς για εβδομάδες.
