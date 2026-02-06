Καρκίνος πνεύμονα: Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές
Καρκίνος πνεύμονα: Η έγκαιρη διάγνωση σώζει ζωές
Το 80% των ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα δεν διαγιγνώσκονται σε πρώιμο στάδιο - Ο προληπτικός έλεγχος με αξονική τομογραφία θώρακος χαμηλής δόσης σε καπνιστές και πρώην καπνιστές με σημαντική έκθεση στον καπνό, σώζει ζωές
Ο ρόλος του Πνευμονολόγου στη διαχείριση του καρκίνου του πνεύμονα, η σημασία της έγκυρης διάγνωσης και της διακοπής του καπνίσματος ήταν τα βασικά θέματα που ανέδειξε η ημερίδα για την Πρόληψη του Καρκίνου του Πνεύμονα, την οποία διοργάνωσε η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου.
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου στην Κρήτη σε συνεργασία με την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) και τον Δήμο Ηρακλείου και τελούσε υπό την αιγίδα τοπικών φορέων και αρχών: Περιφέρεια Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 7η Υγειονομική Περιφέρεια, Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, Σύλλογος Ασθενών που πάσχουν από νεοπλασματική νόσο «ΕΥ ΖΩ με τον καρκίνο».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου στην Κρήτη σε συνεργασία με την Πνευμονολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) και τον Δήμο Ηρακλείου και τελούσε υπό την αιγίδα τοπικών φορέων και αρχών: Περιφέρεια Κρήτης, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 7η Υγειονομική Περιφέρεια, Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, Σύλλογος Ασθενών που πάσχουν από νεοπλασματική νόσο «ΕΥ ΖΩ με τον καρκίνο».
Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα