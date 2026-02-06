Παχυσαρκία: Υπό δοκιμή φάρμακο που θα λαμβάνεται μια φορά το μήνα
Ενθαρρυντικά τα πρώτα δεδομένα από μελέτη φάσης ΙΙ, με μηνιαία χορήγηση και σταθερή μείωση σωματικού βάρους που φτάνει έως και 12,3%
Σημαντική απώλεια σωματικού βάρους, που έφτασε έως και το 12,3%, κατέγραψε πειραματικό φάρμακο για την παχυσαρκία σε κλινική μελέτη μέσου σταδίου ΙΙ (Phase 2b), σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την φαρμακευτική εταιρεία.
Tο φάρμακο αναπτύσσεται από τη Pfizer, η οποία ανακοίνωσε ότι το σκεύασμα ανήκει στην κατηγορία των αγωνιστών του υποδοχέα GLP-1 και χορηγείται μία φορά τον μήνα, σε αντίθεση με άλλα αντίστοιχα φάρμακα που απαιτούν εβδομαδιαία ή συχνότερη λήψη.
