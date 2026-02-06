Παχυσαρκία: Υπό δοκιμή φάρμακο που θα λαμβάνεται μια φορά το μήνα
YGEIAMOU.GR
Απώλεια βάρους Παχυσαρκία Σωματικό βάρος Φάρμακο

Παχυσαρκία: Υπό δοκιμή φάρμακο που θα λαμβάνεται μια φορά το μήνα

Ενθαρρυντικά τα πρώτα δεδομένα από μελέτη φάσης ΙΙ, με μηνιαία χορήγηση και σταθερή μείωση σωματικού βάρους που φτάνει έως και 12,3%

Παχυσαρκία: Υπό δοκιμή φάρμακο που θα λαμβάνεται μια φορά το μήνα
Κλέλια Γιαρίμογλου
Σημαντική απώλεια σωματικού βάρους, που έφτασε έως και το 12,3%, κατέγραψε πειραματικό φάρμακο για την παχυσαρκία σε κλινική μελέτη μέσου σταδίου ΙΙ (Phase 2b), σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την φαρμακευτική εταιρεία.

Tο φάρμακο αναπτύσσεται από τη Pfizer, η οποία ανακοίνωσε ότι το σκεύασμα ανήκει στην κατηγορία των αγωνιστών του υποδοχέα GLP-1 και χορηγείται μία φορά τον μήνα, σε αντίθεση με άλλα αντίστοιχα φάρμακα που απαιτούν εβδομαδιαία ή συχνότερη λήψη.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης