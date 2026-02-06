Καρκίνος ωοθηκών: Η προληπτική επέμβαση σαλπιγγεκτομής που μειώνει τον κίνδυνο
Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Γυναικολογικής Ογκολογίας συνδέουν την προληπτική αφαίρεση των σαλπίγγων με μείωση του κινδύνου σαλπιγγο-ωοθηκικού καρκίνου κατά 42% έως 80%
Ο καρκίνος των ωοθηκών εξακολουθεί να συγκαταλέγεται μεταξύ των πλέον θανατηφόρων γυναικολογικών κακοηθειών, με ελάχιστη βελτίωση στα ποσοστά πενταετούς επιβίωσης τις τελευταίες δεκαετίες. Η δυσμενής πρόγνωση σχετίζεται κυρίως με τη διάγνωση σε προχωρημένα στάδια της νόσου, λόγω της απουσίας αξιόπιστων μεθόδων πληθυσμιακού προσυμπτωματικού ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό, η σύγχρονη ερευνητική και κλινική προσέγγιση επικεντρώνεται όλο και περισσότερο σε παρεμβάσεις πρωτογενούς πρόληψης, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να αποδίδεται στην προληπτική αμφοτερόπλευρη σαλπιγγεκτομή.
Η επιστημονική τεκμηρίωση της προληπτικής αμφοτερόπλευρης σαλπιγγεκτομής βασίζεται στα σύγχρονα παθολογοανατομικά και μοριακά δεδομένα που υποδεικνύουν ότι μεγάλο ποσοστό των υψηλής κακοήθειας ορώδων καρκινωμάτων, τα οποία παραδοσιακά θεωρούνταν ωοθηκικής προέλευσης, προέρχονται στην πραγματικότητα από το επιθήλιο των σαλπίγγων. Η αναγνώριση αυτή υποστηρίζει τη λογική ότι η αφαίρεση των σαλπίγγων μπορεί να μειώσει ουσιαστικά την πιθανότητα μελλοντικής ανάπτυξης καρκινώματος σαλπίγγων- ωοθηκών.
