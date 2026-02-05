Ανοίγει ο δρόμος για αιμοκάθαρση σε ιδιωτικές δομές για ανασφάλιστους – Ποια η διαδικασία

Με νέα ρύθμιση του υπουργείου Υγείας διευκολύνεται η πρόσβαση των ανασφάλιστων ασθενών και ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου σε αιμοκάθαρση σε ιδιωτικές δομές