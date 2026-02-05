Ανοίγει ο δρόμος για αιμοκάθαρση σε ιδιωτικές δομές για ανασφάλιστους – Ποια η διαδικασία
Με νέα ρύθμιση του υπουργείου Υγείας διευκολύνεται η πρόσβαση των ανασφάλιστων ασθενών και ατόμων που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου σε αιμοκάθαρση σε ιδιωτικές δομές
Με βεβαίωση από Μονάδα Τεχνητού Νεφρού δημόσιου νοσοκομείου κοντά στον τόπο διαμονής τους, ανασφάλιστοι ασθενείς και άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου μπορούν πλέον να υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση σε ιδιωτικές δομές.
Αυτό προβλέπεται σε απόφαση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, με την οποία καταργείται η υποχρέωση έκδοσης σχετικής απόφασης από τη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ.
