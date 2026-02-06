Δυσκολεύεστε να πάρετε μια απόφαση; Τι λέει η ψυχολογία για τους αναποφάσιστους
Δυσκολεύεστε να πάρετε μια απόφαση; Τι λέει η ψυχολογία για τους αναποφάσιστους
Μια ειδικός εξηγεί τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν βρίσκεται μπροστά σε μια σημαντική απόφαση - και δίνει tips για να μας βοηθήσει να παίρνουμε ευκολότερα αποφάσεις
Σχεδόν όλοι το έχουμε βιώσει: Μπροστά σε μια σημαντική απόφαση, το μυαλό «παγώνει». Όσο περισσότερο σκεφτόμαστε, τόσο πιο μπερδεμένοι νιώθουμε. Τι λέει η ψυχολογία γι΄αυτό;
Οι ειδικοί συμφωνούν ότι αυτή η αντίδραση δεν είναι ελάττωμα ή έλλειψη χαρακτήρα, αλλά μια φυσική αντίδραση, που έχει τις ρίζες της στον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος χειρίζεται την αβεβαιότητα.
Όπως εξηγεί η κλινική ψυχολόγος, Montserrat Guerra, «όταν η αβεβαιότητα μας παραλύει, δεν είναι επειδή είμαστε αναποφάσιστοι ή αδύναμοι. Η αιτία βρίσκεται βαθύτερα, στον τρόπο που λειτουργεί ο εγκέφαλος», σημειώνει.
