Όραση: 65χρονος «είδε» μετά από 3 χρόνια τύφλωσης
Ερευνητές μιλούν για «εξαιρετικά ασυνήθιστη» ανάκαμψη μετά από τόσο μεγάλο διάστημα - Ο ασθενής ανέφερε περισσότερη αυτονομία στην καθημερινότητα
Ένας 65χρονος άνδρας με πλήρη τύφλωση λόγω μη αρτηριτιδικής πρόσθιας ισχαιμικής οπτικής νευροπάθειας (NAION) ανέκτησε μέρος της όρασή του, σε μια απρόσμενη εξέλιξη που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια κλινικής δοκιμής εμφυτεύματος στον οπτικό φλοιό.
Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Brain Communications, δεν είχε στόχο να «αποκαταστήσει» τη φυσική του όραση. Εξετάζει την ασφάλεια και τη σκοπιμότητα μιας οπτικής πρόθεσης φλοιού: μιας συστοιχίας μικροηλεκτροδίων που εμφυτεύεται στον ινιακό λοβό, ώστε να προκαλεί τεχνητές οπτικές αντιλήψεις μέσω ηλεκτρικής διέγερσης. Παρ’ όλα αυτά, σε έναν συμμετέχοντα συνέβη κάτι διαφορετικό: λίγες ημέρες μετά την επέμβαση άρχισε να αντιλαμβάνεται φως και κίνηση, παρότι πριν δεν διέκρινε ούτε φωτεινότητα.
