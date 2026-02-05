Η ιλαρά σε άνοδο στην Ευρώπη: 7.655 κρούσματα το 2025 – Ποιες χώρες «χτυπά» περισσότερο
YGEIAMOU.GR
Ανεμβολίαστοι Εμβολιασμός Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) Ευρώπη Ιλαρά Κρούσματα

Η ιλαρά σε άνοδο στην Ευρώπη: 7.655 κρούσματα το 2025 – Ποιες χώρες «χτυπά» περισσότερο

Αυξημένα κρούσματα, υψηλά ποσοστά ανεμβολίαστων και έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ χωρών δείχνουν τα στοιχεία του ECDC για το 2025

Η ιλαρά σε άνοδο στην Ευρώπη: 7.655 κρούσματα το 2025 – Ποιες χώρες «χτυπά» περισσότερο
Κλέλια Γιαρίμογλου
Αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων ιλαράς κατέγραψε η Ευρώπη το 2025, με τα στοιχεία να δείχνουν επιδείνωση της επιδημιολογικής εικόνας σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, υψηλό ποσοστό ανεμβολίαστων μεταξύ των ασθενών και μεγάλη συγκέντρωση περιστατικών σε περιορισμένο αριθμό χωρών.

Σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία επιδημιολογική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), πέρυσι καταγράφηκαν συνολικά 7.655 κρούσματα ιλαράς στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Κλέλια Γιαρίμογλου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης