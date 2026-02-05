Η ιλαρά σε άνοδο στην Ευρώπη: 7.655 κρούσματα το 2025 – Ποιες χώρες «χτυπά» περισσότερο
Αυξημένα κρούσματα, υψηλά ποσοστά ανεμβολίαστων και έντονες διαφοροποιήσεις μεταξύ χωρών δείχνουν τα στοιχεία του ECDC για το 2025
Αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων ιλαράς κατέγραψε η Ευρώπη το 2025, με τα στοιχεία να δείχνουν επιδείνωση της επιδημιολογικής εικόνας σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, υψηλό ποσοστό ανεμβολίαστων μεταξύ των ασθενών και μεγάλη συγκέντρωση περιστατικών σε περιορισμένο αριθμό χωρών.
Σύμφωνα με την τελευταία μηνιαία επιδημιολογική έκθεση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC), πέρυσι καταγράφηκαν συνολικά 7.655 κρούσματα ιλαράς στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
