Πόσο έτοιμος είναι ο κόσμος για την επόμενη πανδημία 6 χρόνια μετά τον κορωνοϊό
Πόσο έτοιμος είναι ο κόσμος για την επόμενη πανδημία 6 χρόνια μετά τον κορωνοϊό

Η αποτίμηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, τα βήματα προόδου και οι εύθραυστες ισορροπίες της παγκόσμιας υγειονομικής ασφάλειας

Πόσο έτοιμος είναι ο κόσμος για την επόμενη πανδημία 6 χρόνια μετά τον κορωνοϊό
Κλέλια Γιαρίμογλου
Έξι χρόνια από τη στιγμή που η ανθρωπότητα μπήκε σε παγκόσμιο συναγερμό, το ερώτημα παραμένει αμείλικτο: Είμαστε σήμερα πιο προετοιμασμένοι για την επόμενη πανδημία;

Τον Ιανουάριο του 2020, ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) σήμανε τον υψηλότερο διεθνή συναγερμό που προβλέπει το διεθνές δίκαιο, κηρύσσοντας την εμφάνιση ενός νέου κορωνοϊού ως Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Δημόσιας Υγείας Διεθνούς Ενδιαφέροντος. Παρότι η κατάσταση αυτή έληξε επισήμως τον Μάιο του 2023, οι συνέπειες της Covid-19 εξακολουθούν να καθορίζουν τον κόσμο.

Κλέλια Γιαρίμογλου
