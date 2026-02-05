Το 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί – 8 βήματα που σώζουν ζωές
YGEIAMOU.GR
Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας Θνητότητα Καρκίνος Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου Πρόγραμμα «Προλαμβάνω»

Το 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί – 8 βήματα που σώζουν ζωές

Έως και το 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορούν να προληφθούν με αλλαγές στον τρόπο ζωής και διατροφής που είναι στο χέρι μας

Το 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί – 8 βήματα που σώζουν ζωές
Νίκη Ψάλτη
Με τη βοήθεια της ισορροπημένης διατροφής, καθώς και την αποφυγή επιβλαβών συνηθειών, όπως το κάπνισμα, το 40% έως και το 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Προσθέτοντας στην εξίσωση τις εξελίξεις στην ογκολογία, σήμερα η θνητότητα από τον καρκίνο έχει μειωθεί σημαντικά, μετατρέποντας σε πολλές περιπτώσεις την πάθηση σε χρόνια νόσο.

«Στα τριάντα χρόνια που βρίσκομαι στον χώρο της ογκολογίας είδα πραγματική βελτίωση στην καθημερινότητα. Ο καρκίνος από μάστιγα, από νόσο ταυτόσημη με την ανακοίνωση επικείμενου θανάτου, έχει εξελιχθεί σε χρόνιο νόσημα» είπε ο κ. Αριστοτέλης Μπάμιας, Καθηγητής Παθολογίας–Ογκολογίας, αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΟΠΕ, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου με αφορμή την Παγκόσμιας Ημέρα κατά του Καρκίνου την οποία διοργάνωσε η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ).

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Νίκη Ψάλτη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης