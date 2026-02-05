Το 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί – 8 βήματα που σώζουν ζωές
Έως και το 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορούν να προληφθούν με αλλαγές στον τρόπο ζωής και διατροφής που είναι στο χέρι μας
Με τη βοήθεια της ισορροπημένης διατροφής, καθώς και την αποφυγή επιβλαβών συνηθειών, όπως το κάπνισμα, το 40% έως και το 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Προσθέτοντας στην εξίσωση τις εξελίξεις στην ογκολογία, σήμερα η θνητότητα από τον καρκίνο έχει μειωθεί σημαντικά, μετατρέποντας σε πολλές περιπτώσεις την πάθηση σε χρόνια νόσο.
«Στα τριάντα χρόνια που βρίσκομαι στον χώρο της ογκολογίας είδα πραγματική βελτίωση στην καθημερινότητα. Ο καρκίνος από μάστιγα, από νόσο ταυτόσημη με την ανακοίνωση επικείμενου θανάτου, έχει εξελιχθεί σε χρόνιο νόσημα» είπε ο κ. Αριστοτέλης Μπάμιας, Καθηγητής Παθολογίας–Ογκολογίας, αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΟΠΕ, στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου με αφορμή την Παγκόσμιας Ημέρα κατά του Καρκίνου την οποία διοργάνωσε η Εταιρεία Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας (ΕΟΠΕ).
