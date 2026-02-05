Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα επικίνδυνα για την επιβίωση ογκολογικών ασθενών
Η σχέση δεν «εξαφανίστηκε» ακόμη και όταν ελήφθησαν υπόψη η ποιότητα διατροφής, το κάπνισμα, ο δείκτης μάζας σώματος, η άσκηση και το ιατρικό ιστορικό
Τα υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα (ultra-processed foods/UPF) έχουν εισέλθει δυναμικά στο… καθημερινό μενού των ανθρώπων σε πολλές χώρες. Όμως, νέα ανάλυση στο Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention σε επιζώντες καρκίνου δείχνει ότι η υψηλή κατανάλωσή τους μπορεί να συνδέεται με χειρότερη μακροπρόθεσμη επιβίωση, ακόμη κι όταν η συνολική «ποιότητα» της διατροφής (π.χ. μεσογειακό πρότυπο) λαμβάνεται υπόψη.
Η έρευνα βασίστηκε στη μεγάλη ιταλική μελέτη-κοορτής Moli-sani και εστίασε σε 802 άτομα με προηγούμενη διάγνωση καρκίνου. Οι ερευνητές δεν μέτρησαν μόνο τις θερμίδες και τα θρεπτικά συστατικά, αλλά και το πόσο βιομηχανικά επεξεργασμένες ήταν οι τροφές που κατανάλωναν οι συμμετέχοντες, χρησιμοποιώντας την ταξινόμηση NOVA (κατατάσσει τα τρόφιμα σε μία από 4 ομάδες, βάσει του επιπέδου και του σκοπού της επεξεργασίας).
