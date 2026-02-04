«Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία»: Ο σύμμαχος των ογκολογικών ασθενών στη μάχη κατά της δυσθρεψίας

Sponsored ContentΣύμφωνα με τα διαθέσιμα δεδομένα, περίπου 1 στους 3 ασθενείς με καρκίνο θα εμφανίσει δυσθρεψία στην πορεία της νόσου. Πρόκειται για ένα από τα συχνότερα και πιο υποτιμημένα προβλήματα στους ογκολογικούς ασθενείς που εμφανίζεται όταν ο οργανισμός δεν προσλαμβάνει ή δεν μπορεί να αξιοποιήσει επαρκώς τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά. Σε άλλες περιπτώσεις, η ίδια η νόσος μπορεί να προκαλέσει φλεγμονή και αυξημένες μεταβολικές ανάγκες, κάνοντας ακόμη πιο δύσκολη τη σωστή θρέψη του ασθενούς.Γιατί να δώσει κανείς βάρος στη δυσθρεψία;Ο καρκίνος συνδέεται συχνά με μειωμένη όρεξη, απώλεια βάρους και μυϊκής μάζας, αλλά και με γενικότερη επιβάρυνση βασικών λειτουργιών του οργανισμού. Δεν πρόκειται απλώς για «λίγη απώλεια βάρους», αλλά για μια σύνθετη κατάσταση που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα και την πορεία της υγείας του ασθενούς. Η απώλεια βάρους και μυϊκής μάζας μπορεί να εμφανιστεί ήδη από τα πρώτα στάδια της νόσου, να επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας ή να συνεχιστεί ακόμη και στην περίοδο της αποκατάστασης. Η έγκαιρη αναγνώριση και διαχείριση της δυσθρεψίας είναι καθοριστική, καθώς μπορεί να επηρεάσει την ανάρρωση μετά από χειρουργείο, την ανταπόκριση στη θεραπεία, την ποιότητα ζωής, ακόμη και τις συνολικές προοπτικές υγείας του ασθενούς.Ποιες είναι οι αιτίες εμφάνισης της δυσθρεψίας;Οι αιτίες της δυσθρεψίας είναι πολλές και συχνά συνδυάζονται. Η ίδια η νόσος, μέσω της συστηματικής φλεγμονής, μπορεί να προκαλέσει σημαντικές μεταβολικές αλλαγές, με αποτέλεσμα ο οργανισμός να «καταναλώνει» τα αποθέματα ενέργειας και πρωτεΐνης. Παράλληλα, οι παρενέργειες των θεραπειών επηρεάζουν άμεσα την πρόσληψη τροφής, ενώ συχνά εμφανίζονται συμπτώματα όπως πρόωρος κορεσμός, απώλεια όρεξης, μεταλλική γεύση, ναυτία, έμετοι, διάρροια ή δυσκοιλιότητα.Διαβάστε περισσότερα στο