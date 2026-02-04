1 στα 4 ζευγάρια κάνει σεξ μία φορά τον μήνα – Τι φταίει
Απιστία, έλλειψη ενδιαφέροντος κι επιθυμίας - όλα αυτά μπορούν να απομακρύνουν ένα ζευγάρι. Κι όμως, ο πραγματικός ένοχος για τις αραιές σεξουαλικές επαφές είναι ένας καθημερινός παράγοντας στη ζωή όλων μας
Πολλοί πιστεύουν ότι ο ερωτισμός ανάμεσα σ’ ένα ζευγάρι χάνεται όταν μπαίνει στη μέση ένα τρίτο πρόσωπο – ή όταν αποκτούν παιδιά. Κι όμως, μια νέα έρευνα σε 2.000 ενήλικες αποκάλυψε ότι ο πραγματικός «ένοχος» δεν είναι η απιστία, η εξασθένιση της έλξης ή οι συγκρούσεις στη σχέση – Είναι η απλή, καθημερινή εξάντληση.
Η έρευνα σε ενήλικες που βρίσκονται σε σταθερές σχέσεις διαπίστωσε, ειδικότερα, ότι 1 στα 4 ζευγάρια στις ΗΠΑ κάνει σεξ 1 φορά το μήνα ή και λιγότερο, με το 14% να περιγράφει τη σεξουαλική του ζωή ως μη ικανοποιητική. Η έρευνα, που διεξήχθη από την Talker Research, υποδηλώνει ότι η μείωση της οικειότητας σχετίζεται λιγότερο με την επιθυμία και πολύ περισσότερο με την κόπωση.
