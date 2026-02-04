1 στα 4 ζευγάρια κάνει σεξ μία φορά τον μήνα – Τι φταίει

Απιστία, έλλειψη ενδιαφέροντος κι επιθυμίας - όλα αυτά μπορούν να απομακρύνουν ένα ζευγάρι. Κι όμως, ο πραγματικός ένοχος για τις αραιές σεξουαλικές επαφές είναι ένας καθημερινός παράγοντας στη ζωή όλων μας