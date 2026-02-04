Η σπάνια πάθηση με την οποία ζούσε η Κάθριν Ο’ Χάρα, η «μαμά» του Κέβιν από την ταινία «Μόνος στο σπίτι»
Την περασμένη Παρασκευή έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 71 ετών, η ηθοποιός Catherine O’Hara, έπειτα από σύντομη ασθένεια, οι λεπτομέρειες της οποίας δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Αν και μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί η επίσημη αιτία θανάτου της, η ίδια είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι ζούσε με μια ιδιαίτερα σπάνια συγγενή πάθηση.
Η ηθοποιός που έγινε ιδιαίτερα γνωστή ως μαμά του Κέβιν στις ταινίες «Μόνος στο σπίτι» είχε διαγνωστεί με αναστροφή οργάνων, μια κατάσταση κατά την οποία τα κύρια όργανα του θώρακα και της κοιλιάς βρίσκονται αντίστροφα από την κανονική ανατομία, επηρεάζοντας μόλις 1 στους 10.000 ανθρώπους.
