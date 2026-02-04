Η σπάνια πάθηση με την οποία ζούσε η Κάθριν Ο’ Χάρα, η «μαμά» του Κέβιν από την ταινία «Μόνος στο σπίτι»
YGEIAMOU.GR
Catherine O’Hara Αναστροφή οργάνων Σπάνιες Παθήσεις

Η σπάνια πάθηση με την οποία ζούσε η Κάθριν Ο’ Χάρα, η «μαμά» του Κέβιν από την ταινία «Μόνος στο σπίτι»

Η κινηματογραφική μαμά του Κέβιν από την ταινία «Μόνος στο σπίτι» έφυγε από τη ζωή 71 ετών - Τι είναι η αναστροφή οργάνων, η σπάνια συγγενής πάθηση με την οποία ζούσε η ηθοποιός, αλλά είχε ανακαλύψει σχετικά πρόσφατα

Η σπάνια πάθηση με την οποία ζούσε η Κάθριν Ο’ Χάρα, η «μαμά» του Κέβιν από την ταινία «Μόνος στο σπίτι»
Μαρία Κοτοπούλη
Την περασμένη Παρασκευή έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 71 ετών, η ηθοποιός Catherine O’Hara, έπειτα από σύντομη ασθένεια, οι λεπτομέρειες της οποίας δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα. Αν και μέχρι σήμερα δεν έχει ανακοινωθεί η επίσημη αιτία θανάτου της, η ίδια είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι ζούσε με μια ιδιαίτερα σπάνια συγγενή πάθηση.

Η ηθοποιός που έγινε ιδιαίτερα γνωστή ως μαμά του Κέβιν στις ταινίες «Μόνος στο σπίτι» είχε διαγνωστεί με αναστροφή οργάνων, μια κατάσταση κατά την οποία τα κύρια όργανα του θώρακα και της κοιλιάς βρίσκονται αντίστροφα από την κανονική ανατομία, επηρεάζοντας μόλις 1 στους 10.000 ανθρώπους.

Διαβάστε περισσότερα στο ygeiamou.gr
Μαρία Κοτοπούλη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης