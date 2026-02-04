Η σπάνια πάθηση με την οποία ζούσε η Κάθριν Ο’ Χάρα, η «μαμά» του Κέβιν από την ταινία «Μόνος στο σπίτι»

Η κινηματογραφική μαμά του Κέβιν από την ταινία «Μόνος στο σπίτι» έφυγε από τη ζωή 71 ετών - Τι είναι η αναστροφή οργάνων, η σπάνια συγγενής πάθηση με την οποία ζούσε η ηθοποιός, αλλά είχε ανακαλύψει σχετικά πρόσφατα