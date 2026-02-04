Καρκίνος: Πίσω από κάθε περιστατικό κρύβονται ιστορίες πόνου, αγάπης, δύναμης και ελπίδας
Η Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου 2026 αναδεικνύει τη σημασία της ενσυναίσθησης και της ανθρωποκεντρικής φροντίδας για κάθε ασθενή
Η Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου, που τιμάται κάθε χρόνο στις 4 Φεβρουαρίου, αποτελεί μια διεθνή πρωτοβουλία με στόχο την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης, την κινητοποίηση της κοινωνίας και τη διεκδίκηση ισότιμης πρόσβασης σε ποιοτική φροντίδα για όλους τους ανθρώπους που ζουν με καρκίνο. Για το 2026, το κεντρικό μήνυμα της εκστρατείας είναι «Φροντίδα με Ενσυναίσθηση – Ο Άνθρωπος στο Επίκεντρο», τονίζοντας την ανάγκη για μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση στη φροντίδα των ασθενών.
Ο κ. Θάνος Δημόπουλος (Καθηγητής Θεραπευτικής – Ογκολογίας – Αιματολογίας, Διευθυντής Θεραπευτικής Κλινικής, Νοσοκομείο Αλεξάνδρα, τ. Πρύτανης ΕΚΠΑ) αναφέρει ότι νέα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν πριν από λίγες μέρες στην ετήσια έκθεση Cancer Statistics της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας (ACS) δείχνουν πως, για πρώτη φορά, το ποσοστό 5ετούς επιβίωσης για όλους τους καρκίνους συνολικά έφτασε το 70% και αφορά άτομα που διαγνώστηκαν κατά την περίοδο 2015-2021 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Επιπλέον, τα άτομα που διαγνώστηκαν με καρκίνο σε προχωρημένο στάδιο και με υψηλό ποσοστό θνησιμότητας παρουσίασαν το μεγαλύτερη όφελος στην επιβίωση. Ωστόσο, ο καρκίνος παραμένει η δεύτερη κύρια αιτία θανάτου συνολικά και η κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των ατόμων ηλικίας κάτω των 85 ετών. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, περίπου 2.114.850 άτομα θα διαγνωσθούν με καρκίνο και 626.140 θα πεθάνουν από την ασθένεια στις ΗΠΑ το 2026.
