Όζοι θυρεοειδούς: Αποτελεσματικός καυτηριασμός με ραδιοσυχνότητες
Τι είναι ο καυτηριασμός θυρεοειδικών όζων με ραδιοσυχνότητες και σε ποιους ασθενείς ενδείκνυται; Ο κ. Κωνσταντίνος Σέγκος, Ενδοκρινολόγος, επιστημονικός συνεργάτης του Metropolitan General, εξηγεί όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε
Ο καυτηριασμός θυρεοειδικών όζων με ραδιοσυχνότητες αποτελεί μία σύγχρονη, ασφαλή και ελάχιστα επεμβατική μέθοδο αντιμετώπισης καλοήθων όζων του θυρεοειδούς. Κατά τη διαδικασία, χρησιμοποιείται ένα ειδικά σχεδιασμένο ηλεκτρόδιο για τον θυρεοειδή αδένα, το οποίο επιτρέπει τη στοχευμένη καταστροφή του όζου, χωρίς να επηρεάζεται ο υγιής γύρω ιστός και χωρίς να δημιουργείται ουλή.
Μετά τη θεραπεία, ο θυρεοειδικός όζος μειώνεται προοδευτικά σε μέγεθος, γεγονός που οδηγεί σε σημαντική ανακούφιση των συμπτωμάτων πίεσης που προκαλούσε (όπως δυσφορία ή δυσκολία στην κατάποση). Για τον λόγο αυτό, η μέθοδος αποτελεί εξαιρετική εναλλακτική λύση στη χειρουργική επέμβαση.
