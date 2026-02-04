Η αλήθεια στον καρκίνο – Γιατί κάποιοι αποκαλύπτουν ότι νοσούν και κάποιοι δεν το λένε
Η αλήθεια στον καρκίνο – Γιατί κάποιοι αποκαλύπτουν ότι νοσούν και κάποιοι δεν το λένε
Ανάμεσα στην προστασία και την ειλικρίνεια - Πώς η αλήθεια για τον καρκίνο γίνεται ψυχικό βάρος ή στήριγμα - Η ψυχολόγος εξηγεί
*Γράφει η κυρία Ζωή Σιούτη, M.Sc. & M.Ed., Κλινική και Συμβουλευτική Ψυχολόγος, Παιδοψυχολόγος, και Θεραπεύτρια CBT, ACT και EMDR
Είναι γεγονός ότι η λέξη «καρκίνος» δεν περιγράφει απλώς και μόνο μία ιατρική διάγνωση. Πρόκειται για μία λέξη φορτισμένη συμβολικά, συναισθηματικά και υπαρξιακά. Για αυτό το λόγο, παρατηρείται ένα παράδοξο φαινόμενο: ορισμένοι ασθενείς δηλώνουν ανοιχτά ότι πάσχουν από καρκίνο, ενώ άλλοι επιλέγουν να αναφερθούν αόριστα σε μία «περιπέτεια της υγείας» τους. Από την άλλη πλευρά υπάρχει η οικογένεια του ασθενούς, η οποία, άλλοτε επιλέγει να ενημερώσει τον ασθενή συγγενή και άλλοτε να του αποκρύψει τη διάγνωση «για να μην τον στενοχωρήσει».
Η διάγνωση ότι κάποιο πρόσωπο πάσχει από καρκίνο συνιστά από μόνη της ένα ισχυρότατο ψυχικό τραύμα. Με βάση τη θεωρία της προσαρμογής στο στρες, το άτομο καλείται να αξιολογήσει εάν διαθέτει τους απαιτούμενους ψυχικούς πόρους για να ανταπεξέλθει στη συγκεκριμένη πληροφορία. Έτσι, όταν η απειλή βιώνεται ως υπέρμετρη, ενεργοποιούνται μηχανισμοί άμυνας. Η άρνηση, η αποφυγή ή η αποσιώπηση της λέξης «καρκίνος» πολλές φορές λειτουργούν ως ψυχολογικά φρένα τα οποία μειώνουν προσωρινά το άγχος και το φόβο του θανάτου.
