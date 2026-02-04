Μεγάλη αύξηση στις διαγνώσεις σχιζοφρένειας και ψυχικών διαταραχών σε νέους 14-20 ετών
Οι διαγνώσεις ψυχικών διαταραχών και σχιζοφρένειας αυξάνονται με υψηλό ποσοστό στους εφήβους και τους νεαρούς ενήλικες, σύμφωνα με νέα μελέτη

Οι νεότερες γενιές φαίνεται να διαγιγνώσκονται συχνότερα και σε μικρότερη ηλικία με ψυχικές διαταραχές, όπως η σχιζοφρένεια, σε σύγκριση με παλαιότερες γενιές, σύμφωνα με μεγάλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο CMAJ (Canadian Medical Association Journal).

Η έρευνα ανέλυσε δεδομένα από περισσότερα από 12 εκατομμύρια άτομα που γεννήθηκαν στο Οντάριο του Καναδά μεταξύ 1960 και 2009. Από αυτούς οι 152.587 διαγνώστηκαν με σοβαρή ψυχική διαταραχή.

