Οι μαγικοί σπόροι που κόβουν την όρεξη και μειώνουν τη φλεγμονή
Μπορούν αυτοί οι δημοφιλείς σπόροι να λειτουργήσουν ως αποτελεσματικά φάρμακα αδυνατίσματος; Νέα μελέτη εξετάζει τον ρόλο των σπόρων τσία στον έλεγχο της πείνας και της φλεγμονής
Μπορεί μια απλή διατροφική αλλαγή να βοηθήσει αποτελεσματικά στην προσπάθεια απώλειας βάρους; Αυτό υποστηρίζει νέα μελέτη που δημοσιεύεται στο Nutrition, σύμφωνα με την οποία οι σπόροι τσία μπορούν πιθανώς να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον έλεγχο της όρεξης και τη μείωση της φλεγμονής.
Οι σπόροι τσία στο μικροσκόπιο
Οι μικροσκοπικοί ασπρόμαυροι σπόροι είναι πλούσιοι σε ωμέγα-3 λιπαρά οξέα και θεωρούνται πλήρης πρωτεΐνη, καθώς περιέχουν και τα 9 απαραίτητα αμινοξέα που χρειάζεται ο ανθρώπινος οργανισμός. Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει ότι το άλφα-λινολενικό οξύ (ALA), ένα ωμέγα-3 που βρίσκεται σε αφθονία στους σπόρους τσία, μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή σε άτομα με μεταβολικό σύνδρομο – μια ομάδα παθήσεων που περιλαμβάνει την παχυσαρκία, την υπέρταση και την αντίσταση στην ινσουλίνη. Για να διερευνήσουν εάν το τσία μπορεί να αντιστρέψει τις επιπτώσεις μιας δυτικού τύπου διατροφής, επιστήμονες από το Ομοσπονδιακό Πανεπιστήμιο της Βισόζα διεξήγαγαν μια μελέτη σε ζώα, εξετάζοντας πώς το αλεύρι και το έλαιο τσία επηρεάζουν την υγεία του εγκεφάλου.
